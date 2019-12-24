شكرا لقرائتكم خبر عن «غازكو» تكشف حقيقة ارتفاع سعر أسطوانات الغاز لـ45 ريالاً والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: نفت شركة الغاز والتصنيع الأهلية (غازكو) ما تم تداوله مؤخراً على منصات التواصل الاجتماعي، بشأن ارتفاع سعر أسطوانات الغاز ليصل ثمنها 45 ريالاً للأسطوانة الواحدة. وقالت الشركة عبر تغريدة على حساب “خدمة العملاء” في “تويتر”: “نحيطكم أنه لم يطرأ أي تغيير على أسعار غاز البترول المسال، باستثناء ضريبة القيمة المضافة 5% فقط والتي تم احتسابها على السعر الأصلي لأسطوانة الغاز”.

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