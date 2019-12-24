لن تصدق.. علب البيتزا تساعد على تفشّي الأمراض!

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 24 ديسمبر 2019

متابعات_الخليج 365

حذَّرت إدارة الغذاء والدواء الأميركية في تقريرحديث لها من 3 مواد كيميائية تستخدم عادة في صناعة علب البيتزا، وتسبب السرطان وتضرُّ بصحة المستهلكين.

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وأوضح التقرير، أنَّ علب البيتزا تساعد على تفشي الأمراض، إذ أنَّها تحتوي على 3 أنواع من المواد التي تسمى "الإيثيل المشبع بالفلور" والتي تستخدم في المواد الملامسة للأغذية FCS.

وأوضح الخبراء أنَّ مواد FCS تعمل مثل طارد للمياه والزيوت الموجودة بالبيتزا، لمنع التصاقها بالمنتجات الورقيَّة، مثل صناديق البيتزا.