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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر طريقة في العلاج الشعبي تعالج أمراضاً عديدة.. فما هي؟ والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 24 ديسمبر 2019
متابعات_الخليج 365
إنها طريقة في العلاج الشعبي تعالج أمراضاً عديدة قوامها وضع قطنة على السرة بعد غمسها في السبيرتو. عندما نستخدم هذه الطريقة التي نقدمها لكم يسترخي كامل الجسم ويتخلص من الوجع.
هذه الطريقة فعالة جداً في حالة الكريب (الانفلونزا)، الرشح وأوجاع العضلات. إنها بديل عن استخدام الأدوية.
عندما تسعلون، تصابون بالرشح أو الكريب، اغمسوا قطنة في السبيرتو، اعصروها قليلاً وضعوها على السرة. يمكنكم أن تثبتوها بشريط لاصق، بضمادة أو غطوها بكيس نايلون أو منشفة. اختاروا ما يريحكم.
خلال أوجاع العادة الشهرية استخدموا نفس الطريقة، ابقوا متمددين واضغطوا القطنة بيديكم.
لتتجنبوا التقيؤ خلال السفر، وكذلك للتخلص من أوجاع المعدة، يمكنكم أن تقوموا بما يلي: اغمسوا قطنة في السبيرتو، رشوا عليها الملح واضغطوا بها على السرة.
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