شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر معلومات مذهلة.. كيف تستفيد من قشر البرتقال؟ والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 24 ديسمبر 2019

متابعات_الخليج 365

نحن نعلم جميعا أن البرتقال جيدة لصحتنا، ويرجع ذلك إلى احتواه على نسبة عالية من فيتامين C، وفيتامينات أخرى مثل A و B، والكالسيوم، والمغنيسيوم، والبوتاسيوم، والفوسفور، والألياف القابلة للذوبان والمواد المغذية الأخرى .



بعد الاستمتاع بهذه الفاكهة المنعشة، فإن معظمنا يتخلص من القشور، ولكن عند القيام بذلك فإننا نفقد العديد من المزايا حيث أن القشور لها فوائد صحية فريدة من نوعها، وخصائص جماليه وغيرها من الاستخدامات. يمكن أن يتم استخدام قشور البرتقال المبشور في الطبخ العادي .

لذلك فإن الاستفادة من الفوائد الغذائية من قشور البرتقال لها طرق لا حصر لها، وفي هذه المقالة سوف نخبركم بالعديد من الفوائد والاستخدامات لقشور البرتقال كنتم تجهلونها من قبل .

فوائد واستخدامات قشر البرتقال

1. تحسين لون البشرة :

يمكن التخلص من البقع الجلدية والبقع الداكنة باستخدام قشور البرتقال، حيث أنه يعمل كمبيض طبيعي يساعد على تحسين لون بشرتك . كذلك يحافظ فيتامين C على ليونة البشرة، ويمنح توهج صحي للبشرة، كما أنه يحمي الجلد من الأشعة فوق البنفسجية الضارة من أشعة الشمس .

الطريقة :

صنع عجينة عن طريق خلط 2 ملعقة شاي لكلا من مسحوق قشر البرتقال واللبن الزبادي العادي مع ملعقة صغيرة من العسل . وضع هذا القناع على الوجه والرقبة، وتدليكه بلطف بحركات دائرية . تركه لمدة 20 دقيقة، ثم شطفه بالماء الفاتر . استخدام هذا القناع على الوجه 2 أو 3 مرات في الأسبوع .

ملاحظة :

لإعداد مسحوق قشر البرتقال عليك تجفيف القشور في الشمس لمدة 3 أيام ومن ثم طحنها بالمطحنة الكهربائية .

2. محاربة علامات الشيخوخة :

المواد المضادة للاكسدة قوية في قشور البرتقال حيث تعمل على محاربة الجذور الحرة، حيث أن هذه الجذور الحرة تتلف خلايا الجلد مما يسرع شيخوخة البشرة وظهور التجاعيد والخطوط الدقيقة وترهل الجلد .

الطريقة :

خلط ملعقة طعام من كلا من مسحوق قشر البرتقال ومسحوق الشوفان مع العسل مما يكفي لصنع عجينة. وضع العجينة على الوجه والعنق . تركه لمدة 30 دقيقة، ثم شطفه بالماء البارد. استخدام هذا القناع لمكافحة الشيخوخة مرة واحدة في الأسبوع للحصول على أفضل النتائج .

3. التخلص من الرؤوس السوداء والبثور :

مسحوق قشر البرتقال يعمل كعامل تقشير طبيعي يعمل على إزالة الأوساخ وخلايا الجلد الميتة، وهذا يساعد على منع تشكيل الرؤوس السوداء والبثور، مما يقلل من ظهور حب الشباب .

الطريقة :

تحضير عجينة تحتوي على كميات متساوية من مسحوق قشر البرتقال والزبادي.

وضع العجينة على وجهك وعلى منطقة الرقبة، وذلك باستخدام حركات دائرية لطيفة تركها لمدة 15 إلى 20 دقيقة . تبليل يديك، وفرك العجينة بلطف . استخدام هذا العلاج كل يوم للتخلص من الرؤوس السوداء والبثور، و تكرار القناع مرة واحدة في الأسبوع كإجراء وقائي .

4. تبيض الأسنان :

يمكن لقشور البرتقال الطازجة أن تقلل من الطبقات الصفراء المتراكمة على أسنانك، حيث تحتوي القشور على مركب يعرف باسم الليمونين الذي يساعد على تقليل تصبخ الأسنان وخاصة لدى المدخنين .

الطريقة :

ببساطة فرك قشر البرتقال (الجزء الأبيض) على أسنانك لمدة 2 إلى 3 دقائق، ثم شطف الفم والأسنان بالماء الفاتر، والقيام بذلك مرتين يوميا حتى تكون راضيا عن النتائج . بدلا من ذلك خلط بعض مسحوق قشر البرتقال والقليل من الماء لعمل عجينة، ووضع العجينة على فرشاة الأسنان واستخدامها لتفريش أسنانك، حيث يكرر مرتين يوميا لبضعة أسابيع .

5. فقدان الوزن الزائد :

يمكن لقشور البرتقال أن تساعدك على فقدان الوزن، حيث ان العديد من العناصر الغذائية الموجودة في البرتقال وخاصة فيتامين C تعتبر مضادات أكسدة تساعد على حرق الدهون .

في نظامك الغذائي يمكنك تناول شاي قشر البرتقال بدلا من القهوة أو المشروبات الغازية، ولتحضير هذا الشاي :

تجفيف قشور عدد قليل من البرتقال في مكان بارد وجاف . وضع ملعقة كبيرة من القشور المجففة في كوب من الماء الساخن. تغطيته وتركه لمدة 10 دقائق .

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إزالة القشور وإضافة العسل الخام . شرب 2 كوب من هذا الشاي العشبي يوميا .

ملاحظة :عليك التأكد من استخدام قشور البرتقال العضوي وغسلها جيدا قبل تجفيفها .

6. خفض الكولسترول السيء :

يمكن لقشور البرتقال أن تساعد على تقلل البروتينات الدهنية منخفضة الكثافة (LDL أو الكوليسترول "السيئ”) في الجسم والذي يزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية، بما في ذلك أمراض القلب والنوبات القلبية .

قشور البرتقال غنية بالبكتين، والألياف القابلة للذوبان مما يساعد في تقليل الكوليسترول في الدم وتقليل مستويات ضغط الدم . وجدت دراسة أجريت عام 2004 نشرت في مجلة الكيمياء الزراعية والغذائية أن الفلافونويد الموجود في قشور البرتقال تعمل على خفض الكوليسترول دون أي آثار جانبية معروفة للأدوية الكيميائية التي تخفض الكولسترول .

الطريقة :

شرب شاي قشر البرتقال مرتين يوميا. يمكن إضافة نكهة البرتقال اللذيذة للأطعمة والمشروبات .

7. تنظم حركة الأمعاء :

قشور البرتقال تعمل على تحسين الهضم، حيث ان الألياف الغذائية العالية فيها تساعد على تنظيم حركة الأمعاء مما يمنع الإمساك . كما أنها تساعد على علاج اضطرابات الجهاز الهضمي المختلفة، بما في ذلك عسر الهضم، والغازات، ومتلازمة القولون العصبي، والانتفاخ والحموضة . بالاضافة الى ذلك فإن البكتين في قشور البرتقال مفيد لنمو البكتيريا النافعة في الأمعاء الغليظة . بعد تناول أي وجبة، يمكنك شرب كوب من شاي قشر البرتقال لتحسين الهضم .

8. يعمل كمعطر طبيعي للهواء :

رائحة الليمون من قشور البرتقال تعمل كمعطر للهواء، حيث يمكن استخدامها لإخفاء الروائح الكريهة في مناطق مختلفة من منزلك أو مكتبك، بما في ذلك المطابخ والحمامات وغرف النوم وغرف المعيشة .

الطريقة :

وضع قليل من قشور البرتقال الطازج، مع قليل من عصير الليمون وقليل من أعواد القرفة في 2 كوب من الماء وغليه لمدة 10 دقائق، ثم تصفيته وتركه حتى يبرد ثم نقل السائل في زجاجة رذاذ، واستخدامه حسب الحاجة . وضع بعض مسحوق قشر البرتقال في أكياس صغيرة ووضعها في مناطق مختلفة في جميع أنحاء المنزل لإخفاء الروائح الكريهة. وضع بعض قشور البرتقال المجفف في الجزء السفلي من سلة المهملات للتخلص من الروائح الكريهة .

9. صيد البعوض والنمل :

رائحة الحمضيات من قشور البرتقال تردع النمل وأيضا تعمل على طرد البعوض، والذباب، وحتى القطط، حيث أن الحشرات لا يحبون الليمونين ( المسئول عن رائحة الحمضيات)، والذي يوجد بكثرة في قشور الحمضيات والبرتقال وغيرها .

الطريقة :

طحن بعض قشور البرتقال ووضع المسحوق في المناطق التي يتواجد فيها النمل والذباب وغيرها من الحشرات . لمنع لدغات البعوض يمكنك فرك قشور البرتقال الطازجة في جميع أنحاء جلدك . وضع قشور البرتقال حول النوافذ والأبواب والمداخل الأخرى للحفاظ على القطط الضالة بعيدا .

10. سماد عضوي للحدائق :

قشور البرتقال يمكن إضافتها إلى كومة السماد العضوي، حيث أنه غني بالنيتروجين الذي يجعل التربة أكثر خصوبة لدعم زراعة صحية من الفواكه والخضروات . قشور البرتقال تجعل كومة السماد ذات رائحة طازجة تردع القطط والكلاب من الحفر أو استخدام الحديقة الخاصة بك كصندوق للقمامة للقطط والكلاب الضالة .

الطريقة :

غسل قشور البرتقال والحمضيات الأخرى تحت الماء الجاري لإزالة المبيدات الحشرية والمواد الكيميائية الضارة . مزجها في كومة السماد الخاص، واستخدامها للحدائق .

11. تلميع الاحذية وإزلة الاوساخ من قدم الاحذية :

يمكنك إستخدام القشور البرتقال عن طريق فركها في أسفل الحذاء للتنظيف والتلميع الطبيعي لها بدون تكلفة شراء مواد تلميع الأحذية

نصائح إضافية :

غسل القشور تحت الماء البارد لإزالة أكبر قدر من المبيدات قبل تجفيفها في الشمس .

يجب تجفيف القشور جيدا قبل طحنها الى مسحوق.

تخزين المسحوق المجفف في وعاء محكم الاغلاق .

لا تخزن القشور الطازجة في الثلاجة .