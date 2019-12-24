ما هي فوائد شرب الماء بالعسل يومياً؟

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 24 ديسمبر 2019

متابعات_الخليج 365

تعلمين جيداً فوائد شرب الماء يومياً لصحة جسدك وبشرتك، لكن ما رأيك بإضافة قيمة جديدة لهذه الفوائد بمزج العسل مع كوب دافئ من الماء يومياً!



فوائد العسل الصحية

كوب دافئ من الماء الممزوج بملعقة من العسل سيقوي جسدك ومناعته ضد الأمراض المختلفة، وهذه بعض فوائده:

يخلصك من غازات البطن

بمجرد تناول كوب الماء مع العسل ستشعرين براحة فورية وخلال فترة وجيزة؛ إذ إن العسل يقلل من نسبة هذه الغازات.

يعزز من جهازك المناعي

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حاولي الحصول على العسل الخام والأصلي؛ كي يتمكن من قتل البكتيريا الضارة في جسدك.

يخلصك من السموم

ودعي السموم الموجودة في جسدك مع هذا المشروب القائم على نفس مبدأ مشروبات "الديتوكس"، بإمكانك إضافة الليمون مع الماء الدافئ والعسل؛ للحصول على نتائج أفضل.

بشرة أفضل

يحتوي العسل على الكثير من القيم الغذائية، وأهمها أنه مضاد أكسدة من الدرجة الأولى كذلك ينقي الجسم من السموم، وتنعكس هذه العملية على البشرة التي ستبدو متألقة.

يخلصك من الوزن الزائد

بالطبع يحتوي العسل على السكر الطبيعي الذي يختلف تماماً عن السكريات الموجودة في السكر الأبيض. سيرضي العسل رغبتك اليومية في تناول الحلويات من شوكولاته ومشروبات غازية وغيرها الكثير.

كذلك يعتبر العسل من المقويات الأساسية لعضلة القلب، كما أنه رفيق مثالي للبرد في الشتاء؛ إذ إنه يلين الحنجرة ويقوي المناعة.