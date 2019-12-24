نائب رئيس وزراء لبنان: المجتمع الدولي سيساعدنا إذا تشكلت حكومة مستقلة

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قال نائب رئيس الوزراء اللبناني غسان حاصباني إن البلاد أوشكت على الدخول في مسار انهيار شامل..، مشيرا إلى أن المجتمع الدولي على استعداد لمساعدة لبنان إذا تبين أن حكومته الجديدة تتمتع بالاستقلالية ولديها القدرة على المضي قدما في تنفيذ الإصلاحات وأن الوضع الراهن يقتضي الاستعانة بالمشورة الفنية لصندوق النقد الدولي في شأن الأزمات المالية والاقتصادية وكيفية تخطيها.

وأكد "حاصباني" في حديث له اليوم لإذاعة (لبنان الحر)، أن الفرقاء السياسيين عليهم أن يدركوا جيدا أن "سياسة التذاكي على المجتمع الدولي" لن تحقق نتيجة، وأنه يجب أن يكفوا عن ممارسة الضغوط للتأثير على مسار تشكيل الحكومة الجديدة، مشددا على أن الأوضاع تتطلب في المرحلة المقبلة مجموعة وزارية متجانسة تتألف من الاختصاصيين (تكنوقراط) المستقلين عن القوى والأحزاب السياسية.

من جانبه،أعرب رئيس حزب الكتائب اللبنانية النائب سامي الجميل، عن خشيته من التدهور الاقتصادي المتسارع الذي يشهده لبنان، على نحو يشكل خطورة بالغة على البلاد.

وقال "الجميل"، خلال استقباله ظهر اليوم السفير البريطاني لدى لبنان كريس رامبلينج، إن الأوضاع المالية أصبحت متردية إلى حد كبيرة، محذرا من أن "الانهيار أصبح على الأبواب في ما تنهمك قوى السلطة الحاكمة في اشتباكات والتلاسن حول الماضي". على حد تعبيره.