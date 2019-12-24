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بشرى للطلبة.. تطبيق من مايكروسوفت لحل المسائل الرياضية

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مايكروسوفت دبي - بواسطة محمد فارس © مايكروسوفت مايكروسوفت

كتب- وكالات:

أطلقت شركة مايكروسوفت مؤخرا تطبيقا جديدا لمستخدمي أندرويد و iOS، يحمل اسم Math solver، ومهمته الرئيسية حل المسائل معتمدًا على الذكاء الصناعي.

ويساعد تطبيق Math solver في حل مسائل الرياضيات في المراحل الابتدائية والإعدادية والثانوية، وليس على الطالب سوى كتابة المسألة على الشاشة أو استخدام الكاميرا لالتقاط صورة لها، وسيتعرّف التطيبق فورًا على المسألة ويساعد في حلها بالشرح تفصيلي والرسوم البيانية، وإذا عجز التطبيق عن الحل، يعرض نتائج يمكن من خلالها المساعدة في حل المسألة.

ويدعم التطبيق كتابة المسألة الحسابية بخط اليد، كما يتعرف على خط اليد بواسطة الكاميرا، ويستورد أي صورة تتضمن معادلات رياضية من المعرض.

كما يدعم تطبيق Math solver مسائل الجبر والمعادلات التربيعية والرسومم البيانية الخطية، والجذور والأسس والكسور والمصفوفات.

ويمكن لمستخدمي أندرويد تحميل Math solver من هذا الرابط

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.microsoft.math

أما مستخدمو آيفون فيمكنهم تحميل Math solver من الرابط التالي

https://apps.apple.com/us/app/microsoft-math-solver/id1483962204?_branch_match_id=680484335697283429

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سكاي نيوز عربية

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على MSN Saudi Arabia وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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