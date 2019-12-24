شكرا لقرائتكم خبر عن طقس الخليج.. نشاط للرياح المثيرة للأتربة فى السعودية ومعتدل بالكويت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يشهد الطقس فى منطقة دول الخليج العربى، اليوم الثلاثاء، نشاط للرياح الجنوبية المثيرة للأتربة فى السعودية ومعتدل فى الإمارات والكويت.

السعودية

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة فى تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم، نشاط الرياح الجنوبية المثيرة للأتربة والغبار على الأجزاء الشرقية من المرتفعات الجنوبية الغربية والأجزاء الشرقية من منطقتى مكة المكرمة والمدينة المنورة وكذلك على مناطق تبوك، حائل، الجوف، الحدود الشمالية، فى حين تتكوّن السحب الرعدية الممطرة على مناطق جازان، عسير والباحة تمتد إلى مرتفعات مكة المكرمة، كما يتوقع تكوّن الضباب خلال الليل والصباح الباكر على الأجزاء الشمالية من ساحل البحر الأحمر وكذلك على المرتفعات الجنوبية الغربية والأجزاء الجنوبية من المنطقة الشرقية.



السعودية

الإمارات

توقع المركز الوطنى للأرصاد، أن يكون الطقس اليوم، صحوا إلى غائم جزئيا وتتكاثر السحب المنخفضة على الجزر والسواحل غرباً، وتكون الرياح شمالية غربية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، وسرعتها من 15 إلى 25 تصل إلى 35 كم/س، والبحر خفيف إلى متوسط الموج فى الخليج العربى وفى بحر عمان.



الإمارات

الكويت

توقعت إدارة الأرصاد الجوية، أن يسود طقس معتدل والرياح متقلبة الاتجاه تتحول الى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة 06 - 26 كم/ساعة، نهاراً.

كما توقعت أن يسود طقس بارد والرياح متقلبة الاتجاه إلى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة 06 - 30 كم/ساعة مع فرصة لتكون الضباب الخفيف على بعض المناطق، خلال ساعات الليل.

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درجات الحرارة المتوقعة، العظمى 21° C والصغرى 05° C.



الكويت

البحرين

أفادت إدارة الارصاد الجوية بوزارة المواصلات والاتصالات، أن الطقس فى البحرين، اليوم الثلاثاء، سيكون بارد نسبيا ومعتدل. والرياح شمالية غربية من 5 إلى 10 عقدة وتصل سرعتها من 10 إلى 15 عقدة أحيانا، وارتفاع الموج من قدم إلى ثلاثة أقدام.

درجة الحرارة العظمى 22م الصغرى 15م، الرطوبة النسبية العظمى 85% الصغرى 35 %.