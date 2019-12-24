شكرا لقرائتكم خبر عن ضربات أمنية جديدة ضد المخالفين بمكة.. سقوط 112 شخصاً في عملية نوعية فجراً (صور) والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - مكة المكرمة:

شاركت قوة من المهمات والواجبات وعدد من دوريات المجاهدين تحت قيادة الضبط الإداري بشرطة العاصمة المقدسة في حملة أمنية لضبط مخالفي نظام الإقامة والعمل، وذلك على ثلاثة مواقع بشرق مكة المكرمة.

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وانطلقت الحملة عن الساعة الواحدة بعد منتصف الليل من يوم أمس الأول الأحد وانتهت مع أذان الفجر من يوم أمس الاثنين وشملت الحملة ثلاثة مواقع بحي الشرائع وجعرانة وبئر الغنم.

ونتج عن الحملة إلقاء القبض على أكثر من 112 مخالفاً من مخالفي نظام الإقامة والعمل ومجهولي الهوية، وجرى إعداد المحاضر اللازمة لهم وتسليمهم إلى مركز الإيواء بالشميسي.