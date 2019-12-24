مواقع التواصل الاجتماعي تشتعل بفيديو تعذيب ”كلب“

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 24 ديسمبر 2019

متابعات_الخليج 365



اشتعلت مواقع التواصل الاجتماعي في مصر بفيديو تعذيب ”كلب“ وتقطيع جسده بسكاكين، في أحد شوارع منطقة المطرية بالقاهرة، بسبب قتله لماعز ملكًا للجناة.



ويظهر الفيديو وضع مجموعة من الشباب ”الكلب“ داخل ”توك توك“ وتقطيع جسده بالأسلحة البيضاء بطريقة وحشية فيما تسيل الدماء من كل أنحاء جسده.

ورغم محاولة الأهالي التدخل لتخليصه من بين براثينهم، إلا أنهم استمروا في وصلة التعذيب حتى تمكنوا من قتل الكلب.

وتصدر هاشتاج ”كلب المطرية“ الترند على ”تويتر“ وظهر ضمن الأكثر تداولًا، رفضًا لهذا التعذيب الوحشي للحيوان، مؤكدين أن الواقعة حدثت بسبب قيام الكلب بقتل ماعز ملك الجناة.

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وطالب المغردون بضرورة محاكمة قاتلي الكلب، وغرد أحدهم: ”أنا مش مستغرب من كمية الناس اللي مضايقة من هاشتاج زي ده بس أحب أفكركم إن امرأة دخلت النار في هرة، عارفين يعنى إيه جهنم لبني آدم بسبب قطة، وغيرهم اللى دخلوا الجنة بسبب سقاية كلب“.

وأضاف آخر: ”حسبي الله ونعم الوكيل مش متخيلة إن ممكن إنسان يأذي روح من غير ما يعمله حاجة لمجرد إن ملوش لاحول ولا قوة الناس اللي بتعمل كدا مش بشوفها غير ناس مريضة بطلع مرضها علي أرواح بريئة“.

حسبي الله ونعم الوكيل مش متخيلة إن ممكن إنسان يأذي روح من غير ما يعمله حاجة لمجرد إن ملوش لاحول ولا قوة الناس اللي بتعمل كدا مش بشوفها غير ناس مريضة بطلع مرضها علي أرواح بريئة.

فيما قال ثالث: ”‏مع احترامى… لكلب المطرية.. مش الكلب ده كل معزة؟ واللي ياكل المعزه ياكل طفل. طيب ماحدش متعاطف ليه مع المعزة فيه شيزوفرينيا فى التناول رأيي لا يبرر وحشية المشهد أنا ضد تعذيب أي كائن حتى لو ذئب… أنا ممكن اتقلب على الطريق عشان أفادي كلب لكن مجرد رأي“.