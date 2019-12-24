شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر شركة إيطالية تنتج سيارة كهربائية صغيرة والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 24 ديسمبر 2019 متابعات_الخليج 365 كشفت شركة XEV النقاب عن سيارتها الكهربائية Yoyo الصغيرة، والتي تعتمد على تقنية الطباعة ثلاثية الأبعاد 3D في تصميم بعض الأجزاء.

وأوضحت الشركة الإيطالية أن السيارة الكهربائية Yoyo ثنائية المقاعد يبلغ وزنها 750 كجم فقط، وينبض بداخلها محرك كهربائي بقوة 10 حصان بشكل مستمر، كما يمكن أن يوفر 30 حصان لمدة 30 ثانية للتسارعات البينية، في حين تصل السرعة القصوى إلى 70 كلم/س. Advertisements وتتمتع السيارة الكهربائية الصغيرة بمدى سير يبلغ 150 كلم بفضل بطارية ليثيوم فوسفات الحديد سعة 9.2 كيلووات ساعة. وتتمتع السيارة الكهربائية Yoyo الصغيرة ببعض التجهيزات القياسية مثل مكابح ABS ووسائد هوائية ومكيف هواء وشاشة لمسية. ومن المقرر طرح السيارة Yoyo الجديدة في الأسواق بحلول نهاية عام 2020.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر شركة إيطالية تنتج سيارة كهربائية صغيرة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.