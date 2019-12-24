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الجيش البريطاني يستعين بكيم كارداشيان في حملة تجنيد

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجيش البريطاني يستعين بكيم كارداشيان في حملة تجنيد

الثلاثاء 24 ديسمبر 2019

الجيش البريطاني يستعين بكيم كارداشيان في حملة تجنيد

الخليج 365

يستعد الجيش البريطاني للاستعانة بالنجمة كيم كارداشيان، في حملة دعائية تهدف إلى سد العجز العددي الكبير بين صفوفه.

 

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ويرغب الجيش البريطانى فى استخدام  كيم كارداشيان لتشجيع الشباب على الخدمة في القوات المسلحة لأنها تغرس ثقة أكبر من تلك التي تأتي عبر الحصول على لايكات الإعجاب فى صفحات السوشيال ميديا، وذلك وفق ما ذكرته صحيفة "ديلى ميل".

 

وتنطلق الحملة الدعائية الجديدة تحت شعار "الانتماء 2020: ثقة الجيش" في يناير المقبل عبر إعلانات تليفزيونية وملصقات على السوشيال ميديا، حيث من المقرر أن تكون موجهة تحديدا لفئة عمرية تتراوح بين 16 إلى 25 عاما، وفق ما ذكره بعض القيادات العسكرية فى بريطانيا. 

 

وكانت حملة التجنيد السابقة التي كلفت 1.5 مليون جنيه استرليني كانت ناجحة، حيث زادت نسبة التسجيل على الإنترنت 46%، والعدد الأكبر من المجندين بدأ التدريب الأساسي لخدمة مدتها 10 سنوات.

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