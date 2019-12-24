اخبار الخليج

الاتحاد الأوروبى يطالب العراق بإنهاء العنف ضد المتظاهرين

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن الاتحاد الأوروبى يطالب العراق بإنهاء العنف ضد المتظاهرين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طالبت بعثة الاتحاد الأوروبى فى العراق، الثلاثاء، وزارة الداخلية العراقية بإنهاء العنف ضد المتظاهرين.

ووفقا لـ"العربية"، قالت البعثة  إن ممثلى الدول الأعضاء فى الاتحاد الأوروبى، طالبوا فى اجتماع ببغداد مع وزير الداخلية العراقى ياسين الياسرى، بالعمل بحزم ضد عمليات القتل والاختطاف والاختفاء القسرى للمدافعين عن حقوق الإنسان والناشطين المسالمين.

وتتواصل الاحتجاجات فى المدن العراقية، رفضا لكل مرشحى الأحزاب لمنصب رئاسة الحكومة، بعد تأكيد ترشح وزير التعليم قصى السهيل للمنصب ذاته.

Advertisements

من جانبه، أكد على البياتى، عضو مفوضية حقوق الإنسان العراقية، أن عدد المختطفين فى العراق منذ بداية التظاهرات بلغ 77 ناشطاً، وأن عمليات الاغتيال منذ بداية التظاهرات بلغت 29 حالة، فيما أوضحت المفوضية أن 13 حالة اغتيال تمت فى بغداد و3 محاولات فشلت.

يأتى ذلك فيما أحرقت مجموعة من المتظاهرين، فى ساحة التحرير فى بغداد، كرسياً كُتب عليه "البرلمان"، فى خطوة ‏احتجاجية على مماطلة البرلمان بالتصويت على قانون الانتخابات، كما حذّروا من التصعيد فى حال استمرار البرلمان بتجاهل مطالبهم.

 

 

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الاتحاد الأوروبى يطالب العراق بإنهاء العنف ضد المتظاهرين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا