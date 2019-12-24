شكرا لقرائتكم خبر عن الاتحاد الأوروبى يطالب العراق بإنهاء العنف ضد المتظاهرين والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طالبت بعثة الاتحاد الأوروبى فى العراق، الثلاثاء، وزارة الداخلية العراقية بإنهاء العنف ضد المتظاهرين.
ووفقا لـ"العربية"، قالت البعثة إن ممثلى الدول الأعضاء فى الاتحاد الأوروبى، طالبوا فى اجتماع ببغداد مع وزير الداخلية العراقى ياسين الياسرى، بالعمل بحزم ضد عمليات القتل والاختطاف والاختفاء القسرى للمدافعين عن حقوق الإنسان والناشطين المسالمين.
وتتواصل الاحتجاجات فى المدن العراقية، رفضا لكل مرشحى الأحزاب لمنصب رئاسة الحكومة، بعد تأكيد ترشح وزير التعليم قصى السهيل للمنصب ذاته.
من جانبه، أكد على البياتى، عضو مفوضية حقوق الإنسان العراقية، أن عدد المختطفين فى العراق منذ بداية التظاهرات بلغ 77 ناشطاً، وأن عمليات الاغتيال منذ بداية التظاهرات بلغت 29 حالة، فيما أوضحت المفوضية أن 13 حالة اغتيال تمت فى بغداد و3 محاولات فشلت.
يأتى ذلك فيما أحرقت مجموعة من المتظاهرين، فى ساحة التحرير فى بغداد، كرسياً كُتب عليه "البرلمان"، فى خطوة احتجاجية على مماطلة البرلمان بالتصويت على قانون الانتخابات، كما حذّروا من التصعيد فى حال استمرار البرلمان بتجاهل مطالبهم.
كانت هذه تفاصيل خبر الاتحاد الأوروبى يطالب العراق بإنهاء العنف ضد المتظاهرين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.