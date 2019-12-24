شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة السياحة الفلسطينية: استقبلنا أكثر من 3.5 مليون سائح عام 2019 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت رولا معايعة، وزيرة السياحة والآثار الفلسطينية، أن العدد النهائى للسياح الذين زاروا فلسطين حتى أمس الاثنين، وصل إلى 3,520,726 سائحًا خلال عام 2019، بارتفاع مقداره 15.4% عن العام 2018.

ووفقا للصفحة الرسمية لوزارة السياحة الفلسطينية عبر فيسبوك، تصدرت الجنسيات الأمريكية، الروسية، الرومانية، البولندية، الإيطالية، كأكثر 5 جنسيات زائرة لفلسطين، ‎كما تصدرت الجنسيات البولندية، الرومانية، الأمريكية، الإيطالية والهندية كأكثر الجنسيات مبيتا فى الفنادق الفلسطينية، حيث سجلت الفنادق الفلسطينية 2,738,622 ليلة مبيت.



السياحة الفلسطينية

وقالت الوزيرة الفلسطينية، عشية احتفالات عيد الميلاد المجيد بحسب التقويم الغربى، إن شعار العيد لهذا العام كان "الميلاد رسالة فرح"، وبالرغم من كل الظروف التى يعيشها الشعب الفلسطينى جراء استمرار الاحتلال، إلا أن الشعب الفلسطينى مصمم على الاحتفال بعيد ميلاد السيد المسيح الفدائى الفلسطينى الأول ليرسل رسالة سلام الى العالم أجمع.

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وأوضحت أهمية النشاط الدولى المتصاعد على مستوى المؤسسات الدولية السياحية، ابتداء بتثبيت الوجود الفلسطينى فى كافة المحافل والمعارض السياحية الدولية، وتطوير العلاقة والشراكة مع المؤسسات الدولية السياحية، هذه العلاقات التى عملت على فتح آفاق جديدة أمام القطاع السياحى الفلسطينى، وإحداث شراكات مع القطاعات السياحية الأخرى حول العالم لاجتذاب وفود سياحية جديدة لفلسطين، ولتعريف دول العالم بصورة ما تقوم به وزارة السياحة والآثار من فعاليات ومشاريع وبرامج وأنشطة تعمل على تطوير قطاع السياحة ورفع مستوى الاداء وتعظيم للإيرادات، ليكون هذا القطاع الحيوى أحد أهم ركائز الاقتصاد الوطنى الفلسطينى.

وفى الإطار العملى، أكدت معايعة، عمل وزارة السياحة والآثار على إعادة ترميم العديد من المواقع الأثرية لتكون مزارا سياحيا للوفود السياحية القادمة لزيارة فلسطين، بالإضافة إلى افتتاح العديد من مراكز الاستعلامات السياحية لتزويد الزائرين بكامل المعلومات حول تاريخ هذه المواقع وللحفاظ على الموروث الثقافى والأثرى.