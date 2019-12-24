شكرا لقرائتكم خبر عن المغرب.. تدشين خط جوى مباشر بين الدار البيضاء وبكين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت شركة الخطوط الملكية المغربية، إطلاق خط جوى مباشر بين الدار البيضاء والعاصمة الصينية بكين، فى إطار خطة تنموية طموحة تمتد لثلاث سنوات.

وقال عادل خلوفى، المدير الإقليمى لشركة الخطوط الملكية المغربية بجمهورية الصين الشعبية، إن هذا الخط المباشر سيربط مطار محمد الخامس الدولى، أحد أهم المطارات بالقارة الإفريقية، بمطار داشينج الدولى، الذى يعد من بين أكبر مطارات العالم والذى تم تدشينه قبل ثلاثة أشهر.

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وأوضح أن الخط الجوى الجديد سيسمح، لأول مرة، بربط المغرب بالصين فى 13 ساعة، وبشكل مباشر، عبر طائرات من الجيل الجديد وهى "بوينج 787-9 دريملاينرز"، بسعة 302 مقعد، من بينها 26 مقعدا فى درجة الأعمال.