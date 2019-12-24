- 1/3
- 2/3
- 3/3
شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر بسبب قطة.. مسؤول إيطالي مهدد بالقتل والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - بسبب قطة.. مسؤول إيطالي مهدد بالقتل
الثلاثاء 24 ديسمبر 2019
الخليج 365
تلقى رئيس إحدى البلديات الإيطالية في جنوبي البلاد سلسلة من الإهانات والتهديدات بالقتل، لإعلانه رفضه التام لإقامة أو حتى المشاركة في المظاهرة التي ينظمها نشطاء من حقوق الحيوان، للتظاهر ضد إحدى السيدات بسبب قتلها قطة.
وتلقى أنطونيو توتولو، رئيس بلدية لوتشيرا الواقعة في مقاطعة فودجا الإيطالية، على صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، سيلا من الإهانات والتهديدات بعد إعلان موقفه الرافض لإقامة المظاهرة أو المشاركة بها، بحسب موقع "فان بيدج" الإيطالي.
وينوي مجموعة من النشطاء المهتمين بحقوق الحيوان القيام بالمظاهرة في 27 ديسمبر/ كانون الأول الحالي، تعبيراً عن غضبهم بسبب قتل مالكة أحد المتاجر قطة صغيرة بعصا، في الشارع نفسه الذي يقع فيه متجر السيدة.
وكنتيجة لاختيار رئيس البلدية عدم المشاركة وإعلانه رفضه مبدأ التظاهر لهذا السبب، انهال عليه سيل من الإهانات وصلت لحد التهديد بالقتل، وذلك بعد قوله: "لن أشارك فقط بل أنا ضد هذه المظاهرة بشكل قاطع، لأننا لسنا بحاجة إلى إثارة الكراهية والعنف تجاه أي شخص".
ويبدو أن موقفه وقراره أثار غضب الكثيرين، لدرجة أن التهديدات وصلت لعبارات مثل "ستدفع الثمن غالياً"، "لا يهم إذا كنت لن تشارك، فنحن سوف نأتي إليك ونحاول العثور عليك، أيها الأحمق" وغيرها الكثير التي نشر رئيس البلدية بعضا منها على صفحته الشخصية على "فيسبوك".
وأعلن رئيس البلدية نيته تقديم شكوى للسلطات الإيطالية ضد جميع الأشخاص الذين أرسلوا إليه التهديدات.
كانت هذه تفاصيل خبر بسبب قطة.. مسؤول إيطالي مهدد بالقتل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.