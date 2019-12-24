شكرا لقرائتكم خبر عن وفد تشادى يطلع على سير مفاوضات السلام السودانية بجوبا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اطلع وفد تشادى رفيع المستوى، خلال لقاء فى جوبا، مع مجلس السيادة الانتقالى السودانى، على سير مفاوضات السلام.

وذكر مجلس السيادة، فى بيان مساء الاثنين، أن النائب الأول لرئيس مجلس السيادة الانتقالى الفريق أول محمد حمدان دقلو، التقى مع وفد تشادى رفيع المستوى برئاسة الفريق بشارة عيسى مدير مكتب الرئيس التشادى لشئون الدفاع، وحضور أعضاء مجلس السيادة الإنتقالى محمد حسن التعايشى والفريق الركن ياسر العطا والفريق الركن شمس الدين كباشى وعائشة موسى، ورئيس لجنة الوساطة توت قلواك مستشار رئيس دولة الجنوب للشئون الأمنية.

وأكد عضو مجلس السيادة الانتقالى محمد حسن التعايشى، أن تشاد تمثل عمقا استراتيجيا للسودان فى مجالات السلام والأمن والاقتصاد، مشيرا إلى أن أهمية زيارة الوفد تأتى من خلال الدعم الكبير الذى أعلنته تشاد للعملية السلمية بالسودان.

وأثنى على الاستضافة الكريمة لدولة تشاد للاجئين من السودان منذ العام 2003، وسعيها لتوفير سبل العيش الكريم لهم.

وقال إن الشراكة بين السودان وتشاد تقوم على أسس ثقافية واجتماعية، مشيرا إلى أن السلام فى أى من البلدين مرتبط بالسلام فى البلد الآخر.

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من جانبه، قال ديو متوك عضو وفد الوساطة من دولة الجنوب إن زيارة الوفد جاءت بهدف الاطلاع على سير عملية التفاوض بين حكومة السودان وحركات الكفاح المسلح وجهود الوساطة فى هذا الشأن.

وأضاف مطوك أن دولة جنوب السودان تتطلع للدور التشادى فى تعزيز مسيرة السلام بالسودان كغيرها من دول الجوار، مشيرا إلى أن الوفد سيلتقى خلال الزيارة بالحركات المسلحة والوساطة بقيادة رئيس جنوب السودان سلفاكير ميارديت.

من جانبه، أكد شيخ ابن عمر مستشار الرئيس التشادى للشؤون الدبلوماسية، استعداد بلاده لتقديم كل ما من شأنه تعزيز السلام فى السودان.

وأوضح ان زيارة الوفد جاءت بتوجيه من الرئيس التشادى إدريس ديبى للوقوف على سير عملية التفاوض بجوبا، معربا عن أمله بان يتحقق السلام والاستقرار فى السودان.