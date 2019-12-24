شكرا لقرائتكم خبر عن خادم الحرمين وولى العهد السعودى يعزيان الرئيس الجزائرى فى وفاة قايد صالح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وولى العهد السعودى الأمير محمد بن سلمان، برقية عزاء ومواساة، للرئيس عبدالمجيد تبون، رئيس الجمهورية الجزائرية، فى وفاة الفريق أحمد قايد صالح رئيس أركان الجيش الجزائرى.

ووفقا لوكالة الأنباء السعودية "واس"، قال الملك السعودى وولى عهده: "علمنا بنبأ وفاة معالى الفريق أحمد قايد صالح رئيس أركان الجيش الجزائرى، وإننا إذ نبعث لفخامتكم ولأسرة الفقيد ولشعب الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية الشقيق بالغ التعازى، وصادق المواساة، لنسأل الله سبحانه وتعالى أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته، ويسكنه فسيح جناته، وأن يحفظكم من كل سوء، إنا لله وإنا إليه راجعون ".