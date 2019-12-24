عدن - ياسمين عبد الله التهامي - لو معاك أندرويد.. إحذف هذه التطبيقات من هاتفك على الفور

الثلاثاء 24 ديسمبر 2019

الخليج 365

إذا كنت تمتلك هاتفًا ذكيًا يعمل بنظام أندرويد، فقد تحتاج إلى إعادة تقييم التطبيقات التى قمت بتثبيتها على جهازك، إذ اكتشف باحثون بشركة "وايت أوبس" أكثر من 100 تطبيق خطير يحتوى على إعلانات احتيالية.



وفى منشور حول النتائج التى توصلت إليها، قالت "وايت أوبس": "قام فريق White Ops Threat Intelligence مؤخرًا بتحديد أكثر من 100 تطبيق ضار، مع أكثر من عملية 4.6 مليون تنزيل، إذ تستخدم جميع التطبيقات حزمة تعليمات برمجية شائعة يطلق عليها اسم "Soraka". "

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التى تعمل بنظام أندرويد فى ظل ظروف معينة، وعلى الرغم من أن هذه التطبيقات مزعجة بلا شك، إلا أنها أيضًا قادرة على الاختباء، مما يجعل العثور عليها أمرًا صعبًا.

فى حديثه إلى فوربس، قال جون لايكوك، الباحث فى وايت أوبس: "تلك السلوكيات المختبئة مهمة، إذ أصبح المحتالون أكثر ذكاءً - فهم يعرفون أن هذا هو سباق التسلح، وهم يحاولون إبطاء التحليل من خلال هذه التكتيكات، ونحن نرى هذه الأنواع من السلوكيات أكثر وأكثر. "

تتضمن التطبيقات Best Fortune Explorer ، الذى جمع بالفعل أكثر من 100000 عملية تثبيت، كما تشمل التطبيقات الأخرى Cute Kittens Puzzlegame و Noise Detector Tool و Fake Caller -