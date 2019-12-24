السعودية تقضي بإعدام خمسة متهمين في قضية خاشقجي

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلنت النيابة العامة في السعودية، أمس الاثنين، صدور أحكام بالقتل قصاصاً على خمسة متهمين في قضية مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي.

كما قضت الأحكام بإطلاق سراح عشرة أشخاص لعدم كفاية الأدلة، من بينهم أحمد عسيري نائب رئيس المخابرات، والمستشار في الديوان الملكي سعود القحطاني، كما تم الإفراج عن القنصل السعودي في إسطنبول محمد العتيبي.

وأوضح المتحدث باسم النيابة السعودية، شلعان الشلعان، خلال مؤتمر صحفي، أنه تمت محاكمة كل من ثبت تورطه في تلك القضية. وأضاف أن المحكمة عقدت 9 جلسات في قضية خاشقجي، وصدر الحكم في الجلسة العاشرة.

كما لفت إلى أن ممثلين من أسرة خاشقجي، ومن تركيا، فضلاً عن ممثلين عن الدول دائمة العضوية في مجلس الأمن، حضروا جلسات القضية. ولفت إلى أن التحقيقات أثبتت عدم وجود عداوة بين المدانين وخاشقجي، فضلاً عن عدم وجود نية مسبقة.

من جانب آخر، أوضح الشلعان أنه تم توجيه الاتهام إلى 11 موقوفاً، وجرى التحقيق معهم، والحكم على 5 بالإعدام، وعلى 3 آخرين بالسجن في أحكام وصلت بمجملها إلى 24 عاماً.

كما أضاف أن المحكمة ردت طلبات تتعلق ب10 أشخاص، وحكمت بإطلاق سراحهم لعدم كفاية الأدلة، من بينهم أحمد عسيري نائب رئيس المخابرات، والمستشار في الديوان الملكي سعود القحطاني.

كما أشار المتحدث إلى أنه تم الإفراج عن القنصل السعودي محمد العتيبي بعد أن أثبت تواجده في مكان آخر وقت مقتل خاشقجي.

ولفت الشلعان إلى أن تلك الأحكام غير قطعية، وقابلة للاستئناف، ومن بعد الاستئناف ترفع الأحكام إلى المحكمة العليا.

يذكر أن النائب العام السعودي، كان طالب في نوفمبر/ تشرين الثاني من العام الماضي بإنزال عقوبة الإعدام على 5 من بين 11 مشتبهاً فيهم في قضية مقتل جمال خاشقجي. وقال آنذاك إن خاشقجي قُتل بعد شجار، وتمَّ حقنه بمادة مخدرة قتلته، وإن خمسة متهمين أخرجوا جثته من القنصلية بعد تجزئتها. وأضاف أن الإعلامي السعودي قُتِل بعد فشل جهود إعادته للمملكة، وقال إن القضية أحيلت للمحكمة مع استمرار التحقيقات.

كما أكدت النيابة العامة أن قائد فريق التفاوض لإعادة خاشقجي للمملكة، هو مَنْ اتخذ قراراً بقتل جمال خاشقجي في أكتوبر/ تشرين الأول 2018 في القنصلية السعودية في إسطنبول.