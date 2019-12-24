شكرا لقرائتكم خبر عن أطلق قذيفة نحو العدو.. «الشثري» يزور مرابطي الحد الجنوبي (فيديو وصور) والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

زار عضو هيئة كبار العلماء المستشار في الديوان الملكي الدكتور سعد الشثري أمس الإثنين، قوات الحرس الوطني المرابطة بالحد الجنوبي في نجران، وألقى بينهم كلمة حثّهم فيها على تقوى الله والصبر وابتغاء الأجر والثواب.

وشارك الشيخ الشثري الجنود المرابطين إطلاق إحدى القذائف نحو مواقع العدو، وأظهرته صورة وهو يقبّل رأس قائد لواء الملك عبدالعزيز الآلي العميد الركن صالح المطيري.

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وقال “الشثري” في كلمة وجهها للمرابطين عبر جهاز اللاسلكي: “بارك الله فيكم، أبشروا بخيري الدنيا والآخرة ورضا رب العزة والجلال، أبشروا بعمل صالح ينفعكم في دنياكم وأخراكم”.

وأضاف: “هنيئاً لكم أجر المرابطة في سبيل الله عز وجل، يحمي الله بكم بلاد التوحيد والحرمين الشريفين، ويحمي الله بكم إخوانكم من بعدكم”.