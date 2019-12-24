عدن - ياسمين عبد الله التهامي - مطعم مصري يقدم وجباته وسط الظلام.. ضعاف البصر في خدمة المبصرين

الثلاثاء 24 ديسمبر 2019

الخليج 365

قدم محام يعاني من إعاقة بصرية وصاحب متجر في مصر، تجربة فريدة من نوعها لمن يرغبون في تناول الطعام في أجواء مختلفة عن المعتاد، فقام بتعليم أشخاص يعانون من الإعاقة البصرية مهارات الطهي.



ودخل عبدالباسط عزب في شراكة مع العلامة التجارية العالمية "دان لو نوار"، لإقامة مشروع تقديم خدمة الطعام للزبائن في الظلام الدامس، ويقوم فيه مكفوفون وأشخاص من ضعاف البصر بأدوار المرشدين ومقدمي الخدمات.

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وتعتمد التجربة على تعزيز حواس الفرد البدنية، والعيش في أجواء من الظلام الدامس بعيون شخص معاق بصريا.

وبدأ عزب المشروع في 29 نوفمبر/تشرين الثاني، بهدف مساعدة الذين يعانون من إعاقات على إعالة أنفسهم.

وقال "عزب": "أرغب في نقل قضايا ذوي الإعاقة البصرية من الجمعيات الأهلية إلى شكل مختلف وتقديم مساعدات جديدة".

وتأسست "دان لو نوار" عام 2002 في باريس، ولها أفرع في لندن وبرشلونة ومدريد وسان بطرسبرج وملبورن ومراكش.