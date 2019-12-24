- 1/3
- 2/3
- 3/3
شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عصا خليفة هتلر بيعت بـ 25 ألف إسترلينى.. اعرف قصتها والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - عصا خليفة هتلر بيعت بـ 25 ألف إسترلينى.. اعرف قصتها
الثلاثاء 24 ديسمبر 2019
الخليج 365
بيعت عصا خليفة أدولف هتلر، والتى تعود لأدميرال كارل دونيتز بحوالى 25 ألف جنيه إسترليني في مزاد علني.
كان الأدميرال كارل دونيتز قائد البحرية الألمانية خلال الحرب العالمية الثانية، تولى الحكم بعد انتحار هتلر في 30 أبريل 1945، وشغل منصب رئيس ألمانيا لعشرون يوما فقط قبل سقوطها فى قبضة الحلفاء، ليعتقل بعد ذلك ويقضى فى السجن 10 سنوات.
وذكرت تقرير جريدة الديلى ميل البريطانية، أن ضابط بريطاني حصل منه على عصاه العسكرية كتذكار والتى كانت معروضة فى متحف بمدينة شروبشاير بالمملكة المتحدة.
وأشار التقرير، أنه يتم تغطية العصا المعدنية المطلية بالذهب بغطاء أزرق مدون عليه الرموز النازية وكذلك الصلبان الحديدية.
وقال ماثيو تريدوين، خبير في دار المزادات، أنه كان هناك اهتمام كبير بالعصا من جامعي المقتنيات وذلك ببريطانيا وألمانيا والولايات المتحدة، كما تعتبر تلك الفرصة الوحيدة المتاحة للحصول على عصا كان يمتلكها جراند أدميرال دونيتز.
وأضاف، أن جمع تلك المقتنيات لا يمجد تاريخ النازيين ولكن لها أهمية تاريخية، حيث أنه من المهم للغاية ألا ننسى الفظائع التى ارتكبوها حتى لا تكررها الأجيال القادمة.
كانت هذه تفاصيل خبر عصا خليفة هتلر بيعت بـ 25 ألف إسترلينى.. اعرف قصتها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.