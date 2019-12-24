عدن - ياسمين عبد الله التهامي - دراجة نارية بهاتف ذكي.. تعتمد على جوجل

الثلاثاء 24 ديسمبر 2019

الخليج 365

كشفت شركة تريومف النقاب عن نظامها الخاص للاتصالات "My Triumph"، يتيح إمكانية دمج الهواتف الذكية بدراجاتها النارية.



وأوضحت الشركة البريطانية أن نظام الاتصالات الجديد يتكون من وحدة اتصال، والعديد من تحديثات البرامج المختلفة، منها ما هو لشاشة TFT بالدراجة.

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وقالت وكالة الأنباء الألمانية، يعتمد النظام الجديد على تطبيق "My Triumph" المجاني والمخصص للهواتف العاملة بنظام أندرويد وآي أو إس.

وبمساعدة التطبيق يمكن لقائد الدراجة تسجيل الرحلات وتحليلها ومشاركتها، فضلا عن مراقبة العديد من بيانات الدراجة مثل عدد الكيلومترات المقطوعة، والاستهلاك ومواعيد الخدمة.

ويوفر نظام الاتصالات الجديدة ملاحة مباشرة تعتمد على جوجل مع إظهار بيانات الملاحة على شاشة TFT. بالإضافة إلى ذلك، يمكن التحكم في كاميرا GoPro ووظائف الموسيقى والهاتف عبر لوحة العدادات.

ويتوفر النظام الجديد "My Triumph" حاليا للموديلات Scrambler 1200 XC و XE و Rocket 3 R و GT ، ويبلغ سعره 219 يورو.