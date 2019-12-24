عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأسبوع المقبل.. واتس آب يتوقف عن العمل على هذه الهواتف

الثلاثاء 24 ديسمبر 2019

الخليج 365

كشف تطبيق واتس اب أنه سيتوقف عن العمل على هواتف ويندوز ابتداء من الأسبوع المقبل، فعلى الرغم من أن التطبيق متاح حاليًا على هذه الهواتف التى تعمل بنظام التشغيل المملوك لمايكروسوفت، إلا أنه سيتوقف عن العمل فى 31 ديسمبر.



قال واتس اب:" لن تتمكن بعد الآن من استخدام جميع أنظمة تشغيل Windows Phone بعد 31 ديسمبر 2019، وقد لا يتوفر واتس اب فى متجر مايكروسوفت بعد 1 يوليو 2020."

ولن تتوقف نهاية الدعم عند هذا الحد، بل سيتوقف واتس آب أيضًا عن العمل على العديد من هواتف أندرويد الذكية وأجهزة الأيفون فى الأشهر القادمة.

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اعتبارًا من 1 فبراير، لن يتمكن الأشخاص الذين يستخدمون إصدارات Android 2.3.7 أو الأقدم من إنشاء حسابات جديدة أو إعادة التحقق من حساباتهم الحالية.

وفى الوقت نفسه، ستمنع أجهزة الأيفون التى تعمل بنظام التشغيل iOS 8 والإصدارات الأقدم من إنشاء حسابات جديدة أو إعادة التحقق من الحسابات الحالية اعتبارًا من 1 فبراير.

وإذا كان لديك هاتف ذكى يعمل بنظام ويندوز، ولا تريد أن تفقد كل محادثاتك بحلول 31 ديسمبر، هناك طريقة بسيطة إلى حد ما لحفظ الدردشة الخاصة بك، فكل ما عليك هو فتح الدردشة التى ترغب والضغط على Group Info.

مرر للأسفل واضغط على "تصدير الدردشة" Export chat، وستحصل بعد ذلك على خيار تنزيل الدردشة مع أو بدون وسائط.