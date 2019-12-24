دمشق تتصدّى لعدوان «إسرائيلي» عبر أجواء لبنان

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تصدت الدفاعات الجوية السورية، ليل الأحد الاثنين، «لصواريخ معادية» مصدرها «إسرائيل»، بحسب وسائل الإعلام الرسمية، مشيرة إلى أنّ أحد «الأهداف المعادية» سقط في ريف دمشق، بينما ذكر المرصد السوري أن الصواريخ أدت إلى مقتل ثلاثة مقاتلين إيرانيين جنوبي العاصمة دمشق، في وقت واصلت القوات الحكومية السورية تقدمها جنوب شرقي إدلب، وسط أنباء عن تحركات باتجاه تسليم مدينة معرة النعمان بمحافظة إدلب شمال غربي البلاد، والقرى المجاورة لها للجيش السوري من دون قتال.

وقالت وكالة الأنباء السورية إنّ «وسائط الدفاع الجوي في الجيش تصدّت نحو الساعة الحادية عشرة ليلاً لصواريخ معادية قادمة من الأراضي المحتلة، وإنّ أحد الأهداف المعادية سقط في منطقة عقربا بريف دمشق»، بينما اكدت مصادر أخرى ان العدوان «الاسرائيلي» تم من الاجواء اللبنانية.

من جهته، قال المرصد إن الضربات الليلية استهدفت مواقع للجيش السوري، وأخرى إيرانية في جنوب دمشق. وأضاف أن الضربات «أدت إلى مقتل ثلاثة أشخاص على الأقل من جنسيات غير سورية، ويرجح أنهم من الجنسية الإيرانية»، موضحاً أنهم سقطوا عندما أصاب أحد الصواريخ المنطقة الواقعة بين السيدة زينب وعقربا، جنوبي دمشق. وقال مدير المرصد رامي عبد الرحمن إن «الأشخاص الثلاثة هم من القوات الموالية للحكومة».

من جهة أخرى، كشف مصدر ميداني في ريف إدلب الجنوبي، أن «الجيش السوري، وإثر تمهيد كثيف بالوسائط النارية المناسبة، ومعارك حامية مع إرهابيي «جبهة النصرة» والتنظيمات المرتبطة بها، تمكن من مد نفوذه إلى قرى ومناطق جديدة في مسرح عملياته في الريف الشرقي لمعرة النعمان، وهي قرى ومزارع الحراكي والقراطي والبرج وفروان وتحتايا وتل الحمصي والبستان وأبو شرجي ومعيصرونة وكرسنتي، في ريف إدلب الجنوبب الشرقي، والشرقي، ودمر آليات عسكرية، ودبابتين، وعربة مفخخة، و6 ناقلات جند للإرهابيين، وقتل وجرح العشرات منهم». وذكرت وكالة أنباء «أناضول»، من جانبها، أن تسعة مدنيين لقوا مصرعهم إثر غارات جوية شنتها المقاتلات الروسية على منطقة خفض التوتر بمحافظة إدلب. كما ذكرت منظمة إغاثة تركية أن عدد السوريين الفارين من إدلب صوب تركيا وصل إلى 120 ألفاً، مضيفة أنها تقيم مخيماً لبعض النازحين.

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ونقلت صحيفة «الوطن» السورية، امس، عن عضو لجنة المصالحة الوطنية، عمر رحمون، القول إن «هناك تواصلاً مع عدد من الأطراف الفاعلة في منطقة معرة النعمان والقرى المجاورة»، موضحاً أنه «جرى تقديم اقتراح لإجراء مصالحة على طريقة ما جرى في حلب، وتشكيل لجنة للتواصل مع قرى ريف إدلب الراغبة في دخول المصالحة، تسمح بدخول وحدات الجيش العربي السوري إلى هذه القرى من دون معارك».

من جهته، كشف مصدر في «الجيش الوطني» المدعوم من تركيا في مناطق «درع الفرات» أن «نحو 1500 مقاتل مع عتادهم الكامل ( تمثل الدفعة الأولى) توجهوا، صباح امس، إلى جبهات ريف إدلب الجنوبي الشرقي». وقال المصدر، إن «المقاتلين الذين توجهوا إلى إدلب ينتمون إلى فصائل عدة، وهم الدفعة الأولى على أن تتبعها دفعات عدة لمواجهة القوات الحكومية».

إلى ذلك، قتل ستة أشخاص، وأصيب أكثر من 15 آخرين في انفجار سيارة مفخخة في بلدة سلوك بريف الرقة. وقال مصدر طبي إن بين القتلى طفلين وامرأتين، مضيفاً أن من المصابين ثلاثة أشخاص حالتهم حرجة. وأضاف المصدر أنه تم نقل الجرحى إلى تركيا لعدم وجود مشفى في مدينة سلوك.

(وكالات)