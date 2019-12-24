شكرا لقرائتكم خبر عن 10 عروض في مهرجان المسرح الكشفي غداً والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة: علاء الدين محمود

عُقد صباح أمس، في مفوضية كشافة الشارقة، مؤتمر صحفي، خصص للإعلان عن تفاصيل الدورة التاسعة من مهرجان الشارقة للمسرح الكشفي الذي تنظمه إدارة المسرح في دائرة الثقافة بالتعاون مع المفوضية، والذي ستنطلق فعاليته يوم غد بمقر المفوضية.

وحضر المؤتمر عبد الله العويس رئيس دائرة الثقافة، وأحمد بورحيمة مدير إدارة المسرح، وناصر عبيد الشامسي رئيس المفوضية، مشرف المهرجان، واللواء عبد الله سعيد السويدي نائب رئيس مجلس إدارة المفوضية، ومريم المعيني منسقة المهرجان، وعبد الرحمن عبد الله جابر المنسق بالمفوضية.

وأعلنت المعيني عن مشاركة 10 عروض مسرحية قصيرة جرى إعدادها في معسكر تدريبي تحت إشراف نخبة من الفنانين المسرحيين، وهي لفرق تمثل المفوضية، وفريق كشافة مليحة الرياضي الثقافي، وستقدم العروض في منصة مسرحية عبارة عن دائرة تتوسط فناء مقر المفوضية، وقد صمم المكان من حولها بحيث يماثل هيئة المخيم الكشفي، تجسيداً لفكرة المهرجان الذي تركز عروضه على جماليات الفن المسرحي، ومبادئ وتقاليد الحركة الكشفية.

وأوضحت المعيني أن الأعمال المشاركة ستتنافس على ثلاث جوائز أساسية تمنح في ختام المهرجان ل«أفضل فرقة»، و«أفضل أداء جماعي»، و«جائزة لجنة التحكيم»، إضافة إلى أربع جوائز أخرى تقدم بصفة يومية، وهي: «أفضل فكرة»، و«أفضل معالجة إخراجية»، و«أفضل مسامر»، و«أفضل تمثيل».

ولفتت المعيني إلى أن إدارة المهرجان قد اختارت لجنة تحكيم تضم: د. محمد يوسف، ويحيى البدري، ومجدي محفوظ.

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اللواء السويدي أكد بدوره في كلمة باسم المفوضية، أن المهرجان يأتي ترجمة لاهتمامات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم الشارقة، راعي الحركة المسرحية والكشفية بالإمارة، والتي تهدف دوماً إلى تنمية وتطوير الحركة المسرحية من أجل اكتساب الخبرات والمعارف.

وذكر السويدي أن الحركة الكشفية بالدولة قد خرّجت مجموعة من العناصر المسرحية المتميزة من منتسبيها، ما كان له الأثر الطيب في استمرارية المهرجان في أداء رسالته المسرحية.

وأوضح السويدي أن عروض المسرح الكشفي تركز على القضايا الاجتماعية التي تهم الناس في فقرات بسيطة، فالعرض الكشفي في طبيعته ليس متكاملاً، ويتنافس فيه المشاركون في مواضيع الأداء الفني والثقافي.

و أكد عبد الرحمن جابر، أن المهرجان يعد أكبر تظاهرة فنية وثقافية تتنافس فيها المفوضيات الكشفية في الدولة والأندية الثقافية الرياضية لإظهار مهاراتها وإبداعاتها التي تمزج بين المسرح ومبادئ العمل الكشفي، والمتمثلة في إبراز قيم الصدق والطاعة والرغبة في المساعدة، ولاكتشاف المواهب المسرحية وصقلها بالخبرات عن طريق الدورات والورش والندوات المسرحية.

وشدد على أن الدورات السابقة من المهرجان قدمت إسهامات لافتة في رفد الحركة المسرحية بكوادر شاركت في عدة مهرجانات مسرحيات، منها: المسرح الصحراوي، المسرح المدرسي ومهرجان المسرحيات القصيرة وغيرها.

وأعلن جابر أن المهرجان يضم «37»، مشاركاً تم تقسيمهم إلى خمس مجموعات ضمت: مجموعة جوالة كشافة الشارقة «أ، ب، ج، د»، بجانب كشافة نادي مليحة الثقافي الرياضي، وقد تلقى المشاركون تدريبات وورشاً متعددة في الفنون المسرحية لإعدادهم الإعداد اللائق بهم.