الجيش الليبي يتهيأ للحسم.. والسراج يقر بالعزلة

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - القاهرة: ”الخليج 365”

أكد اللواء أحمد المسماري، المتحدث باسم الجيش الوطني الليبي، أن قوات الجيش الليبي اقتحمت عدة أحياء في طرابلس، مثل عين زارة، حيث أضحت قواته على بعد 6 كيلومترات من قلب طرابلس، وتوقع دخول منطقة تاجورة، مؤكداً أن نهاية الميليشيات أصبحت قريبة تماماً، في وقت حاول فيه رئيس حكومة الوفاق فايز السراج إيجاد مبررات للدعم التركي قائلا إن حكومته تحتاج إلى دبابات وطائرات مسيرة. وفي تأكيد على استفحال عزلته، قال السراج «ليس لدينا بديل سوى طلب المساعدة العسكرية من تركيا».

وكشف المسماري أن الجيش الليبي أعد استراتيجية جديدة لدخول طرابلس، حيث قرر المشير خليفة حفتر القائد العام، اتباع استراتيجية جديدة في المعركة تقضي باستدراج واستنزاف الميليشيات، وإطلاق يد الطيران الليبي في تدمير كافة مواقعها ومستودعاتها، وقد أثبتت هذه الاستراتيجية نجاحها، وقال إن قوات الجيش نجحت في إفشال هجوم الميليشيات على ترهونة، مؤكداً سقوط الف قتيل في صفوف الميليشيات خلال معارك الايام الفائتة. وقال إن الجيش الليبي، يسيطر حالياً على 80% وأكثر من أراضي ليبيا، وسبق أن دمر، خلال الفترة الماضية، طائرات مسيرة ومدافع وأسلحة أرسلتها تركيا إلى الميليشيات، الإرهابية في طرابلس.

جاء ذلك في حوار مع قناة إم بي سي مصر. وقال المسماري إن الجيش الليبي سيقاتل أي قوات تركية معتدية كما سيستهدف أي طائرة أو سفن تحمل عتاداً وأسلحة إلى الميليشيات، مشيرا إلى وجود مطارين يتعاملان مع الميليشيات، هما: مطار طرابلس ومعيتيقة.

وشدد على أن الجيش الوطني الليبي لا يعترف بفايز السراج، مؤكداً أن الوقت حان كي تقوم الجامعة العربية بدورها بقوة لسحب الاعتراف بالسراج، ومخاطبة الأمم المتحدة بذلك، مشدداً على ضرورة إسقاط اتفاقيات الذل والعار التي وقعها السراج مع الأتراك، لأنه باع ليبيا للأتراك. وأضاف أن تركيا سبق أن باعت ليبيا للإيطاليين عام 1902، والآن تحاول تركيا العودة إلى ليبيا، من خلال الاتفاق الجديد مع السراج، الذي أدخل ليبيا في صراع إقليمي شديد، لذا لابد من إسقاط هذه الاتفاقية.

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وأكد المسماري أن السراج أضعف من أن يسيطر على الميليشيات في طرابلس، مشيراً إلى أن هذه الميليشيات تنقسم إلى عدة توجهات، فمنها ميليشيات تابعة لتنظيم «داعش» وأنصار الشريعة، ومنها ميليشيات إجرامية، تقوم بعمليات تهريب الوقود، بالاضافة لميليشيات جهوية. وأضاف أن الرئيس التركي قام بنقل الإرهابيين إلى ليبيا، حيث كانوا ينتقلون في البداية عن طريق السودان، ولكنهم خسروا هذا الطريق، بفضل جهود الجيش والشرطة، إلا أن هناك عمليات لا تزال جارية لنقل الإرهابيين بالطائرات والسفن.

يجيء ذلك فيما أعلن مصدر عسكري اقتحام قوات الجيش موقع الرماية التابع لميليشيات حكومة الوفاق في شارع السدرة بمنطقة صلاح الدين بضواحي طرابلس. وقالت غرفة عمليات الكرامة التابعة للجيش الليبي إن ميليشيات مسلحة تابعة لحكومة الوفاق قامت بقصف عشوائي من منطقة مشروع الموز إلى مطار معيتيقة الدولي في طرابلس. وشن سلاح الجو التابع للقيادة العامة للجيش الليبي سلسلة ضربات جوية استهدفت ميليشيات حكومة الوفاق جنوب شرق مدينة مسلاتة.

في غضون ذلك اعترف رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق فايز السراج بالعزلة المحيطة بحكومته والحصار المحكم على قوات الميليشيات التي تدافع عن طرابلس.

وقال السراج إن حكومته تحتاج حالياً للمزيد من الدبابات والطائرات المسيرة التركية كي تساعدها في الصمود أمام تقدم الجيش الوطني. وأضاف أن حكومته ليس لديها بديل سوى طلب المساعدة العسكرية من تركيا.

(وكالات)