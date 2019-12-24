الانتخابات العربية..نوايا طيبة ونتائج مفاجئةوديمقراطيات معلنة بلا ديمقراطيين

وفق النظريات السياسية الشائعة، تبقى الانتخابات الآلية الديمقراطية الأكثر إقناعاً للتغيير وتفكيك منظومات الفساد والاستبداد، على أساس أن الشعب يمارس حقه في اختيار من يمثله ويتولى زمام السلطة، لكن في عدد من البلدان العربية مازالت الانتخابات مشكلة متعددة الوجوه، يثير إجراؤها وعدمه على السواء الجدل والمخاوف والشك والتحفظ. ففي الأزمات الاجتماعية الخانقة، تتعالى الأصوات منادية بالحرية والديمقراطية ورفع الوصاية عن الشعب، وعندما يتم الاحتكام إلى صناديق الاقتراع لا تكون العاقبة طيبة بالضرورة، فبعض الانتخابات أدت إلى حروب أهلية، وبعضها كان مطية لتبييض الفساد والاستبداد، والأمثلة في العالم العربي كثيرة.

يطوي عام 2019 ما تبقى من أيامه التي عرفت فيها بلدان مثل موريتانيا وتونس والجزائر انتخابات تشريعية ورئاسية. كما تطمح بلدان أخرى مثل فلسطين والسودان ولبنان والعراق لخوض تجربة جديدة. والقاسم المشترك بين كل هذه التجارب أنها تخلف قليلاً من الرضى وكثيراً من السخط والطعون، بين من يعتبرها خطوة إلى الأمام، ومن يراها تزويراً للواقع وتأبيداً لمشكلاته. ويعود هذا الخلاف في الأصل إلى هشاشة التجارب وضعف آليات ممارسة السلطة، وفشل النخب الحاكمة في تطوير الواقع والاستجابة للمتغيرات الاقتصادية والتقنية العالمية، والعجز عن تلبية مطالب الناس واحتياجاتهم، ولذلك لم تكن التجارب الانتخابية مقنعة، حتى وإن ادعت أنها ديمقراطية ومتقدمة، فهي قد تكون كذلك من حيث الشكل، أما مضموناً فمازالت بعيدة عن التعبير بصراحة عن وحدة وطنية جلية ينتصر فيها الناخبون، على الرغم من أن البعض على صواب حين يؤكدون أن الديمقراطية وتوابعها لا تولد مكتملة دفعة واحدة؛ بل تنمو كأي كائن إذا توفرت له شروط البقاء.

على ضفاف الأطلسي

في الثاني والعشرين من يونيو/‏‏حزيران الماضي، شهدت موريتانيا على ضفاف المحيط الأطلسي، إجراء انتخابات رئاسية تم بموجبها اختيار وزير الدفاع السابق محمد ولد الغزواني رئيساً تاسعاً للبلاد، خلفاً لمحمد ولد عبد العزيز. وجرت تلك الانتخابات في ظل مجموعة من المستجدات المهمة التي شهدتها موريتانيا خلال الفترة السابقة على الانتخابات، والتي خلقت حراكاً ومناخاً سياسياً أكثر انفتاحاً. وقد جاء في مقدمة هذه المستجدات رفض ولد عبد العزيز جميع المطالب بالترشح لولاية ثالثة، الأمر الذي شكل زخماً سياسياً وشعبياً مهماً، لعب دوراً في تشجيع القوى السياسية والمواطنين على المشاركة في هذه الانتخابات. ويمكن القول إن هذا الموقف منح حزب الاتحاد من أجل الجمهورية (الحزب الحاكم) بعض المصداقية، بما دعم قواعده في مختلف المدن الموريتانية، بينما أصيبت أحزاب المعارضة بأزمة حادة دفعتها إلى مراجعة حساباتها وبرامجها للمرحلة السياسية الجديدة. وعلى الرغم من الانتقادات والشكوك، يمكن القول إن تلك الانتخابات الرئاسية شكلت نقطة تحول مهمة في سياق عملية التحول السياسي في موريتانيا، بتأكيد التداول السلمي للسلطة، باعتبارها الضمان لصمود النظام في وجه محاولات ضربه من الداخل، وضد التحولات الدائرة داخل دول الجوار الإقليمي.

التونسيون يعاقبون الأحزاب

وإذا كانت التجربة الموريتانية الهادئة لم تلق ما يكفي من تسليط الضوء على نجاحها، فإن الوضع في تونس كان تحت المجهر عربياً ودولياً، باعتبارها «الناجية» مما يسمى «الربيع العربي»، فبين سبتمبر/‏‏أيلول وأكتوبر/‏‏تشرين الأول، أجريت انتخابات تشريعية ورئاسية مبكرة بعد وفاة الرئيس السابق الباجي قايد السبسي. ولم يخل الاقتراعان من مفاجآت سيئة وسارة حسب المتلقي. ولكن نتائج الانتخابات شكلت في المجمل، علامة بارزة ومفصلاً مهماً في تطور المسار الديمقراطي، وقد أثار فوز أستاذ القانون الدستوري قيس سعيِّد بنسبة فاقت الثلثين وتجاوزت 70% من أصوات الناخبين، العديد من التساؤلات العميقة التي تعكس تحولاً حقيقياً وصفعة لكافة النخب المعهودة التي احتلت المشهد السياسي خلال الأعوام التسعة الماضية بعد إطاحة نظام الرئيس الراحل زين العابدين بن علي. وتحت دوي المفاجآت أثيرت المخاوف من تسرب الشعبوية إلى المشهد السياسي وتدميره، بعدما عجز ببنائه المألوف عن إحداث التغيير المطلوب. فقد حملت صناديق الاقتراع في الانتخابات التشريعية مفاجآت كسرت التقاليد السياسية، وأعادت رسم خريطة البرلمان والنظام الحزبي بعد الثورة. كما كشفت عن تحولات في مزاج الناخبين والشارع من «التصويت المفيد» إلى «التصويت العقابي»، إلى جانب تبدل أوزان القوى السياسية لصالح قادمين جدد أو من الهامش.

وفي المجمل جرت مراحل العملية الانتخابية بهدوء ووفق المعايير الدولية ودون أحداث عنف تذكر، عكست تطور كفاءة واحترافية الهيئة المستقلة المنظمة، وتراكم خبرات المجتمع المدني وجمعياته ومنظماته في مرافقة الانتخابات وملاحظتها، ونقد أوجه القصور والمخالفات.

ومثلت النتائج التشريعية تحدياً لحزب «النهضة» الإسلامي الذي عاد لمرتبة الكتلة النيابية الأولى، ولكن بتراجع كبير يصل إلى 50%، عما حققه هذا الحزب في استحقاقي 2011 و2014. وفي ظل هذه «الثورة»، حملت نتائج الانتخابات التشريعية مفارقة أنها جاءت ببرلمان يوصف ب«اليميني» بامتياز، يغيب عنه اليسار الأيديولوجي ليحل محله يسار اجتماعي، إلى جانب تمثيل غير مسبوق في تونس للأحزاب القومية والناصرية.

أما على مستوى الانتخابات الرئاسية، فقد وضع انتخاب قيس سعيِّد لرئاسة الجمهورية الأحزاب في مأزق كبير، وأظهر أن شعبيتها ضعيفة وعاجزة عن الإقناع، وهي معادلة ليست طيبة بالنسبة إلى المشهد السياسي، بدليل حالة الانسداد التي تواجه تشكيل الحكومة الجديدة. فمنذ تسلم البرلمان الجديد مهامه، وتكليف الحبيب الجملي بالتأليف الحكومي، تعيش تونس أزمة سياسية في ظل برلمان منقسم وتزايد الضغوط الاقتصادية مع اقتراب تسديد ديون خارجية للبلاد.

ومنذ منتصف نوفمبر يحاول الجملي إيجاد توافقات لحكومته المرتقبة مع أغلبية الأحزاب الممثلة في البرلمان والمنظمات الوطنية والشخصيات النقابية والكفاءات، غير أن المهلة الدستورية الأوليّة التي يمنحها الدستور لم تُسعفه في إتمام مهمته التي تم تمديدها شهراً إضافياً ما ينذر بمهمة صعبة وسط دعوات بالتسريع؛ لأنه إذا فشل في مهامه فسيكلف الرئيس شخصية أخرى مستقلة بالمهمة. وهنا تطرح مفارقة تشير إلى أن مثل هذه الانتخابات أفرزت أزمة بدل أن تُسهم في الحل.

رئيس من عهد بوتفليقة

على الحد الغربي من تونس، كان عام 2019 عاماً مختلفاً عما سبقه، ويؤمل أن يكون مؤسساً للمستقبل. فقد شهدت البلاد انتفاضة شعبية عارمة، اتسمت بهدوئها وسلميّتها، وأفضت إلى إطاحة نظام الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة. وبينما كان حراك الشارع متحضراً لم يشبه العنف، كان التجاذب السياسي عنيفاً بين شارع مزدحم بالمواقف المطالبة بإنهاء النظام القديم واجتثاثه ومحاسبته، وبين مؤسسات الدولة التي تمسكت بالمسار الدستوري والأطر القانونية لتجنيب البلاد دوامات الفوضى والتخريب، وقد لعبت المؤسسة العسكرية دوراً محورياً في ضبط إيقاع الأزمة وحالت دون خروجها عن السيطرة حتى وصلت بها إلى الانتخابات الرئاسية التي أفضت في النهاية إلى فوز عبد المجيد تبون برئاسة الجمهورية. ومن لحظة الإعلان عن فوزه بدأت مهمة شاقة أمام الرئيس الجديد لتهدئة حراك الشارع وتلبية أغلب مطالبه التي يوجد إجماع على مشروعيتها.

الانتخابات الرئاسية الجزائرية كانت لحظة فاصلة في البلاد، وجرت في ظروف استثنائية؛ إذ اتسم الاقتراع بمقاطعة قياسية من الحراك الشعبي الذي دفع بوتفليقة للاستقالة في أبريل/‏‏نيسان، بعد 20 عاماً في الحكم. وبلغت نسبة المشاركة في الانتخابات 39.83%؛ أي ما يقارب عشرة ملايين ناخب من أصل أكثر من 24 مليوناً مسجلين في القوائم الانتخابية، وهي أدنى نسبة مشاركة في كل الانتخابات الرئاسية في تاريخ الجزائر. كما أنها أقل بعشر نقاط من تلك التي سجلت في الاقتراع السابق وشهدت فوز بوتفليقة لولاية رابعة في 2014.

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ولكن يمكن أن يكون حصادها أفضل من مما سبق، لا سيما بعد التطمينات التي قدمها تبون ولقيت أصداء طيبة نسبياً في مؤسسات الدولة وبعض الأحزاب ولدى طيف من حراك الشارع الذي بات ينتظر الحوار الجاد الذي وعد به الرئيس مع المتظاهرين. وبعيداً عن الأحكام المسبقة، يمكن لمئة يوم الأولى لتبّون أن تبين حدود تعهداته، والمدى الذي يمكن أن يستمر فيه الشارع.

تجارب ديمقراطية بلا ديمقراطيين

تكاد تكون الانتخابات مثل «الشر الذي لا بد منه»، والقناة الوحيدة التي تتراءى كأنها المعبر الوحيد لتجاوز أدران الحاضر إلى مستقبل مفعم بالأمل والتفاؤل، ولكن أغلب التجارب العربية ومنها انتخابات موريتانيا وتونس والجزائر، تركت كثيراً من الأقواس مفتوحة، ويعود ذلك لأسباب عدة منها أن هذه الشعوب لم تترسخ في الديمقراطية ولم تتعود طويلاً على التداول السلمي على السلطة. مع الإشارة إلى أن هذا العذر لا يمكن أن يكون مبرراً مطلقاً لفشل التجربة أو قصورها، سواء لانعدام النزاهة والمصداقية، أو لسوء استيعاب مفهوم الديمقراطية ومقتضيات تطبيقها. وفي هذا المجال يمكن التنبيه إلى أن خصوصيات الشعوب والدول مختلفة ومتمايزة، ولا يمكن أن تستجيب لنفس القالب السياسي، في وقت أصبحت فيه بعض الدول تحاول تجاوز الديمقراطية الكلاسيكية إلى ديمقراطية أكثر تمثيلية لشرائح الشعب، وهو ما لن تصله التجارب العربية في وقت قريب.

ومع ذلك يمكن التسليم بأن الديمقراطية بآلياتها الانتخابية هي أفضل الممكن، والصيغة الأقرب لإرضاء طموح البعض وغرور الآخرين، ولكنها ليست هي البلسم لحل المشاكل؛ بل قد تقود إلى مزيد من التأزيم. وإذا حدث ما لا تحمد عقباه فالعلة في «الديمقراطيين» وليست في الديمقراطية، فإذا أساءت النخب السياسية اللعب بهذه الآلية فلن يتحقق للناخبين ما يريدون، وآنذاك ستنقلب مشاعر التفاؤل إلى إحباط ويتحول التغني بالديمقراطية إلى كفر بتعاليمها، وهو ما سيؤدي إلى كوارث وطنية أسوأ من الحروب الأهلية تأتي على كل شيء، فتدمر السياسة والاقتصاد والأمن والمجتمع، وتفتح طريقاً مجهول المدى إلى وضع أكثر سوداوية وانهياراً.

فلسطين.. الانتخابات مرتهنة لقرار الاحتلال