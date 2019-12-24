48 متسابقــاً فــي «شاعــر المليــون»

تنطلق مساء اليوم الثلاثاء، من مسرح «شاطئ الراحة» بأبوظبي، أولى حلقات البث المباشر من برنامج «شاعر المليون» في موسمه التاسع، والذي تنتجه لجنة إدارة المهرجانات والبرامج الثقافية والتراثية في أبوظبي، وتبث حلقات «شاعر المليون» على مدى 15 أسبوعاً عبر قناة الإمارات، وقناة بينونة، عند الساعة العاشرة من مساء كل ثلاثاء.

نظمت اللجنة مؤتمراً صحفياً صباح أمس، في مجلس محمد خلف بأبوظبي، للإعلان عن تفاصيل البرنامج، بمشاركة عيسى سيف المزروعي نائب رئيس اللجنة، وسلطان العميمي مدير أكاديمية الشعر، ود. غسان الحسن عضو لجنة التحكيم، وتركي المريخي عضو اللجنة الاستشارية، وبحضور عبدالله بطي القبيسي مدير إدارة الفعاليات والاتصال في اللجنة.

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وألقى عيسى سيف المزروعي كلمة بالإنابة عن اللواء الركن طيار فارس خلف المزروعي، قائد عام شرطة أبوظبي رئيس اللجنة، قال فيها، إنه وبمناسبة انطلاق الموسم التاسع من البرنامج الذي يواصل مسيرة نجاحه موسماً بعد موسم، والذي يُجسّد اهتمام صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، بالثقافة والأدب، ويعكس الدعم اللامحدود من قِبَلِ صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، بالشعر النبطي خاصة، والأدب العربي عامة؛ تمضي اللجنة قُدُماً في تحقيق رؤيتها في صون الموروث الأصيل وترسيخ قيمه ونقله للأجيال جيلاً بعد جيل؛ لضمان تشكيل حَراك ثقافي يمتد تأثيره إقليمياً، وعالمياً؛ ليصدح في مختلف أنحاء المعمورة بقيم التسامح والتعايش الراسخة في دولة الإمارات، وطن التسامح والعطاء الإنساني.

وتخللت المؤتمر الصحفي حلقة نقاشية تحدث فيها أعضاء لجنة تحكيم البرنامج، تم من خلالها توضيح آلية التحكيم والمشاركة، كما تم الإعلان عن قائمة 48 شاعراً المشاركين في البرنامج

يذكر أن البرنامج يمنح جوائز ومكافآت قيّمة للشعراء الخمسة الفائزين بالمراتب الأولى تصل إلى 15مليون درهم إماراتي، حيث يحصل الفائز بالمركز الأول على لقب شاعر المليون، إضافة إلى بيرق الشعر، و5 ملايين درهم إماراتي، بينما يحصل الفائز بالمركز الثاني على 4 ملايين درهم، والثالث على 3 ملايين درهم، والرابع على مليوني درهم، والخامس على مليون درهم إماراتي، والسادس 600 ألف درهم.