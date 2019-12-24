محمد بن زايد يبحث تعزيز العلاقات مع رئيس إريتريا

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، أمس، أسياس أفورقي رئيس دولة إريتريا الصديقة.

ورحب سموه بزيارة الرئيس الإريتري للدولة وبحث معه خلال اللقاء - الذي حضره سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة - علاقات الصداقة وإمكانات وفرص التعاون بين الإمارات وإريتريا في مختلف المجالات والآفاق المستقبلية لتطويرها بما يخدم المصالح المتبادلة للبلدين الصديقين.

واستعرض الجانبان مجمل التطورات الإقليمية والدولية والقضايا ذات الاهتمام المشترك، وتبادلا وجهات النظر حولها.

وثمَّن الرئيس الإريتري .. الدور الذي تقوم به دولة الإمارات العربية المتحدة وجهودها التنموية والإنسانية في بلاده والدول الإفريقية بوجه عام.

حضر مجلس قصر البحر .. سمو الشيخ عبدالله بن راشد المعلا نائب حاكم أم القيوين، وسمو الشيخ طحنون بن محمد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة العين، وسمو الشيخ سعيد بن زايد آل نهيان ممثل حاكم أبوظبي، وسمو الشيخ عيسى بن زايد آل نهيان، وسمو الشيخ نهيان بن زايد آل نهيان رئيس مجلس أمناء مؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان للأعمال الخيرية والإنسانية، وسمو الشيخ حامد بن زايد آل نهيان عضو المجلس التنفيذي، وسمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي، وسمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان رئيس ديوان ولي عهد أبوظبي، وعدد من الشيوخ، وحميد سعيد النيادي نائب مدير مكتب سمو وزير شؤون الرئاسة.

كما استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد أمس وفد «برنامج التسامح والتعايش» الذي ينظمه مركز الإمارات للدراسات والبحوث الإستراتيجية بدورته الثانية، بمشاركة مجموعة من أئمة المساجد والخطباء والوعاظ في الدولة.

ورحب سموه خلال اللقاء الذي جرى بمجلس قصر البحر في أبوظبي بوفد البرنامج وتبادل معه الأحاديث حول أهداف البرنامج وأهمية تأصيل ثقافة التسامح والتعايش وتقدير اختلاف الآخر والأسس العلمية والمنهجية اللازمة لربط مبدأ التسامح بالهوية الوطنية الإماراتية.

من جانبه ثمَّن الوفد دور صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان الفاعل وجهوده في تعزيز كل ما له صلة بالمفاهيم الإنسانية والقيم النبيلة ليكون التسامح في دولة الإمارات منهاج عمل وأسلوب حياة ونموذجاً فريداً يحتذى في المنطقة والعالم إضافة إلى ترسيخ دور الدولة الريادي بوصفها عاصمة عالمية للتسامح والتعايش الحضاري.

حضر مجلس قصر البحر.. سمو الشيخ عبدالله بن راشد وسمو الشيخ طحنون بن محمد وسمو الشيخ سعيد بن زايد وسمو الشيخ عيسى بن زايد وسمو الشيخ نهيان بن زايد وسمو الشيخ منصور بن زايد وسمو الشيخ حامد بن زايد وسمو الشيخ عبدالله بن زايد وسمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان رئيس ديوان ولي عهد أبوظبي وعدد من الشيوخ والمسؤولين.

يذكر أن البرنامج يستهدف تدريب المشاركين على مهارات جديدة تساعدهم على نشر ثقافة التسامح في المجتمع، فيما تركز المساقات العلمية على ما تتطلبه كل مهارة من أسس وأدوات تقنية تدرب الملتحقين بالبرنامج على تجسيد ثقافة التسامح والتعايش وبثها محلياً وعالمياً بشكل عملي.. فيما عقدت الدورة الأولى من البرنامج خلال الفترة من السادس من شهر يناير وحتى الثاني من شهر مايو الماضيين.

ويهدف البرنامج أيضاً إلى بناء الخبرات المؤهلة ورفد المجتمع بها وإعداد سفراء للتسامح لتعزيز مكانة دولة الإمارات العربية المتحدة بوصفها أيقونة التسامح في المنطقة والعالم وتحقيق طموحاتها نحو المستقبل وإكساب الملتحقين بالبرنامج المهارات اللازمة للمضي قدماً في اعتماد ثقافة التسامح والتعايش منهج حياة وصقل مهاراتهم في هذا الاتجاه. (وام)

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