اعتقال مرابطات في الأقصى.. ورقصات «تلمودية» بالإبراهيمي

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - اقتحم أكثر من 200 مستوطن «إسرائيلي»، أمس الاثنين، باحات المسجد الأقصى وسط حراسة عناصر من شرطة الاحتلال بمناسبة ما يُسمى «عيد الأنوار اليهودي»، (الحانوكاه)، قبل أن يتم اعتقال 4 فلسطينيات مرابطات. وقالت دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس إن «232 متطرفاً «إسرائيلياً» اقتحموا المسجد الأقصى في حراسة مشددة من شرطة الاحتلال».

وتمت الاقتحامات من خلال باب المغاربة الذي تسيطر عليه شرطة الاحتلال منذ احتلالها له عام 1967. وكانت جماعات يهودية متطرفة دعت إلى اقتحامات واسعة للمسجد الأقصى بمناسبة «عيد الأنوار اليهودي»، الذي بدأ، امس، ويستمر حتى نهاية الأسبوع. وقالت دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس إن الاحتلال اعتقل 4 فلسطينيات مرابطات في منطقة مصلى باب الرحمة في الناحية الشرقية للمسجد الأقصى. يذكر أن شرطة الاحتلال كثفت منذ شهر فبراير الماضي من ملاحقة المصلين وحراس المسجد الأقصى في منطقة مصلى باب الرحمة.

واقتحم مئات المستوطنين، المسجد الإبراهيمي الشريف في البلدة القديمة بمدينة الخليل، جنوبي الضفة الغربية المحتلة، وأدوا رقصات وطقوساً «تلمودية» فيه، وهم ينتعلون أحذيتهم. وقالت مصادر محلية، إن مئات المستوطنين دخلوا المسجد الإبراهيمي بحماية جيش الاحتلال، ورقصوا فيه، وأدوا صلوات «تلمودية» وأطلقوا مزاميرهم بداخله وفي ساحاته. وجرى هذا الانتهاك للمسجد الإبراهيمي، فيما كان الاحتلال يمنع أهالي البلدة القديمة من التنقل بحرية ويضيق عليهم ويمنعهم من الصلاة في المسجد.

واعتقلت قوات الاحتلال 14 فلسطينياً من الضفة، بينهم فتية، كما اختطفت شاباً فلسطينياً بعد إصابته قرب السياج الفاصل شرق مخيم البريج وسط قطاع غزة. وقالت مصادر، إن قوات الاحتلال أطلقت النار تجاه شابين اقتربا من السياج الفاصل شرق مخيم البريج؛ حيث أصيب أحدهما بالرصاص، وتمكن الآخر من الهرب.

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وذكرت المصادر أن قوات الاحتلال أطلقت النار تجاه الشابين بعد اقترابهما من بوابة موقع المدرسة العسكرية، حيث تم اعتقال أحدهما وهو المصاب.

وأضافت أن عربة عسكرية للاحتلال اقتادت الجريح إلى داخل السياج الفاصل، في حين تمكن زميله من الهرب إلى الأراضي الزراعية شرقي البريج.

واستولت قوات الاحتلال على عدد من الخيام، واقتلعت أشجاراً في خربة طانا شرق بيت فوريك، شرق مدينة نابلس. وقال مسؤول ملف الاستيطان في شمال الضفة الغربية غسان دغلس، إن قوات الاحتلال اقتحمت الخربة وأعلنتها منطقة عسكرية مغلقة، قبل أن تقوم بعمليات الاستيلاء واقتلاع الأشجار.

(وكالات)