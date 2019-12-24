صفقتان بـ 2.5 مليار ترفعان ملكية الأجانب في «أبوظبي الأول» فوق 14%

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: مهند داغر



تدفقت سيولة جديدة على عدد من الأسهم المحلية، أمس، وتركزت بشكل رئيسي على أسهم «البنوك» التي قادت مؤشر سوق دبي للارتفاع 0.7%، و«أبوظبي» 0.72%، مدعومة بشراء أجنبي ومؤسساتي، في وقت استقرت أسهم قيادية دون تغيير مثل: «إعمار»، و«اتصالات».

وارتفع التملك الأجنبي (غير العرب) في سهم «أبوظبي الأول»، بنسبة 1.5% إلى 161.8 مليون سهم (14.1%)، من خلال تنفيذ صفقتين كبيرتين، بنحو 2.5 مليار درهم، حيث تمت عملية البيع من مستثمر مواطن، لصالح محفظة استثمارية أجنبية.

وسجلت السيولة الكلية في الأسواق 2.79 مليار درهم، من ضمنها سيولة خاصة بالصفقتين على «أبوظبي الأول»، وتوزعت بواقع 135.75 مليون درهم في دبي، و2.66 مليار درهم في أبوظبي، والكميات المتداولة من الأسهم 287.6 مليون سهم، توزعت بواقع 76.6 مليون سهم في دبي، و211 مليون سهم في أبوظبي. وجرى تداول أسهم 58 شركة، وارتفعت أسعار أسهم 27 شركة، فيما تراجعت أسعار أسهم 21 شركة، من خلال 3369 صفقة.

سوق دبي

وارتفع مؤشر سوق دبي المالي 0.7% عند مستوى 2782.45 نقطة، مع ارتفاع أسهم شركات البنوك والسلع والنقل والاستثمار والخدمات.

وارتفع قطاع البنوك 1.37% بعد ارتفاع «دبي الإسلامي» 0.73%، و«الإمارات دبي الوطني» 1.56%.

كما ارتفع قطاع النقل 1.5% مع ارتفاع «العربية للطيران» 1.97%، و«أرامكس» 1.13%.

وصعد قطاع الاستثمار 0.55% بفعل ارتفاع «دبي للاستثمار» 0.78%، و«شعاع كابيتال» 0.63%.

وفي المقابل، انخفض قطاع العقار 0.29% مع انخفاض «إعمار للتطوير» 2.05%، و«إعمار مولز» 0.53%، و«الاتحاد العقارية» 1.39%، و«أرابتك» 1.48%، وذلك في مقابل ارتفاع «داماك» 1.06%، و«ديار» 0.55%، واستقرار «إعمار العقارية» من دون تغيير.

سوق أبوظبي

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من جهته، صعد مؤشر سوق أبوظبي للأوراق المالية 0.72% عند مستوى 5111.77 نقطة، مع ارتفاع أسهم شركات البنوك والاستثمار والتأمين والصناعة والسلع والخدمات.

وارتفع قطاع البنوك 1.13% بعد ارتفاع «أبوظبي الأول» 1.45%، و«أبوظبي الإسلامي» 0.37%، وذلك مع استقرار «أبوظبي التجاري» من دون تغيير يذكر.

وزاد قطاع الاستثمار 1.17% مع ارتفاع «الواحة كابيتال» 2.25%. جاء ذلك مع استقرار قطاع العقار في ظل استقرار الدار، وكذلك استقر قطاع الاتصالات، من دون أي تغيير يذكر على سهم اتصالات.

وبالعكس، انخفض قطاع الطاقة 1.13% بعد انخفاض دانة غاز 0.86%، و«طاقة»5%، وأدنوك للتوزيع 0.34%.

الأكثر تداولاً

وتصدر«دبي الإسلامي»التداولات في سوق دبي بقيمة 27.6 مليون درهم، مغلقاً عند 5.5 درهم، تلاه «إعمار العقارية» بسيولة بلغت 24.35 مليون درهم، وأقفل عند 4.05 درهم، ثم «الإمارات دبي الوطني» الذي استقطب 21.23 مليون درهم، مغلقاً عند 13 درهماً.

وفي سوق أبوظبي، تصدر التداولات «أبوظبي الأول» بسيولة بقيمة 2.5 مليار درهم، من خلال صفقتين، مغلقاً عند 15.4 درهم، تلاه «أبوظبي التجاري» بتداولات بقيمة 76.94 مليون درهم، وأقفل عند 7.9 درهم، ثم«اتصالات»بسيولة ب30.84 مليون درهم، مغلقاً عند 16.6 درهم.

وكان أكبر الرابحين«الخليج التجاري» بنسبة 6.99% مغلقاً عند 0.444 درهم، وبالعكس، كان أكبر الخاسرين«الإثمار» بتراجعه 5.08% إلى 0.168 درهم. وسجل«الإمارات لتعليم قيادة السيارات» الارتفاع الأكثر في سوق أبوظبي بنسبة 14.92% مغلقاً عند 11.86 درهم، مقابل انخفاض«طاقة» 5.08% عند 0.6 درهم.

تداولات المستثمرين

وعلى صعيد التداولات حسب الجنسيات في سوق أبوظبي، اتجه المستثمرون الأجانب والخليجيون نحو الشراء، حيث بلغ صافي شراء الأجانب 2.5 مليار درهم كمحصلة شراء، و11.67 مليون درهم كمحصلة شراء للخليجيين، وفي المقابل اتجه المستثمرون العرب والمواطنون نحو البيع، إذ بلغ صافي استثمار المواطنين 2.5 مليار وذلك كمحصلة بيع، والأمر ذاته للعرب بصافي استثمار 2.9 مليون درهم محصلة بيع.

وفي سوق دبي، جاء التوجه الشرائي للمستثمرين الخليجيين، والأجانب، بصافي استثمار بلغ 26.4 مليون درهم محصلة شراء، توزعت بواقع 17.4 مليون درهم محصلة شراء الأجانب، و9 ملايين درهم محصلة شراء الخليجيين، وفي المقابل اتجه المستثمرون العرب والمواطنون نحو البيع، بصافي استثمار بلغ 26.4 مليون درهم محصلة بيع، منها 3.4 ملايين محصلة بيع العرب، و 23 مليون محصلة بيع المواطنين.

وركز المستثمرون الأجانب غير العرب، مشترياتهم أمس على أسهم شركات»أبوظبي الأول«، و»دبي الإسلامي«، وإعمار مولز»، و«دانة غاز»، بينما تركزت مبيعاتهم على أسهم شركات «العالمية القابضة»، و «أملاك»، و «الدار»، و«إعمار للتطوير». من جهتها، اتجهت المحافظ الاستثمارية نحو الشراء في السوقين، حيث بلغ صافي استثماراتها في دبي 26.24 مليون درهم محصلة شراء، و2.5 مليار درهم محصلة شراء في أبوظبي.

وفي المقابل، اتجه المستثمرون الأفراد نحو التسييل بصافي استثمار بلغ 26.24 مليون درهم محصلة بيع في دبي، و2.5 مليار درهم محصلة بيع في أبوظبي.