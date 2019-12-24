دبي تطلق برنامجاً لخبراء المستقبل

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أكد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، رئيس المجلس التنفيذي، رئيس مجلس أمناء مؤسسة دبي للمستقبل، أن دبي تواصل تطوير تجربتها العالمية الرائدة في مجال استشراف وتصميم المستقبل والاستعداد له، تحقيقاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، بضرورة تشجيع وتهيئة المواهب الوطنية للخروج بمشاريع ومبادرات ومنتجات مستقبلية تنطلق من دبي إلى العالم.

جاء ذلك بمناسبة إطلاق سموه برنامج دبي لخبراء المستقبل، الذي تشرف عليه أكاديمية دبي للمستقبل، ويهدف إلى تطوير قدرات الكوادر الإماراتية وتزويدها بالمعارف والمهارات والخبرات لتفعيل دورها في تعزيز ثقافة استشراف وتصميم المستقبل، في الجهات الحكومية في إمارة دبي.

وقال سموه: «البرنامج هدفه بناء نخبة من المتخصصين في قطاعات استراتيجية وحيوية، ونسعى إلى تمكين جيل الغد بمهارات استشراف وتصميم المستقبل لتعزيز دوره في تطوير مشاريع ومبادرات جديدة تشكل مستقبل مدينة دبي».

وأضاف سموه: «أدعو كافة الجهات الحكومية في دبي لترشيح كوادرها الموهوبة في قطاع استشراف المستقبل، لاكتساب خبرات ومهارات جديدة تعزز دورها الريادي في الارتقاء بأداء القطاعات الحكومية وتطوير مشاريع مستقبلية ترفد جهود دبي ودولة الإمارات لاستباق المستقبل».

وأوضح سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، أن إطلاق البرنامج يشكل خطوة جديدة لتهيئة الجيل القادم من خبراء المستقبل في قطاعات استراتيجية وحيوية مختلفة، عبر تطوير منهجية الفكر الاستشرافي في القطاع الحكومي، وتزويده بأدوات التفكير المنطقي في قطاعات المستقبل، ومهارات تحديد وتحليل أبرز التغيرات على المستوى المحلي والإقليمي والعالمي.

وسيتم اختيار المنتسبين لبرنامج دبي لخبراء المستقبل، من خلال ترشيحات الجهات الحكومية لموظفيها الذين يتمتعون بمهارات التفكير التصميمي، فيما يمكن لموظفي الجهات الحكومية ممن يمتلكون المهارات الاستشرافية ترشيح أنفسهم بشكل فردي، من خلال موقع أكاديمية دبي للمستقبل.

ويسهم برنامج دبي لخبراء المستقبل في تطوير مهارات المنتسبين في مجالات الفكر الاستراتيجي والذكاء الاجتماعي، وإدارة المشاريع واستشراف وتصميم المستقبل والقطاعات العلمية والثقافية والتكنولوجية، واتخاذ القرار وتطوير السياسات والقوانين والتشريعات، وتوظيف مختلف الأدوات لتحديد الفرص المتاحة لخلق مناطق اقتصادية جديدة في دولة الإمارات في مختلف القطاعات.

ويتيح البرنامج الذي تم تطويره بالشراكة بين المجلس التنفيذي لإمارة دبي، ومؤسسة دبي للمستقبل، فرصة للمشاركين لتطوير قدراتهم في استشراف وتصور المستقبل، بما يتناسب مع توجهات دولة الإمارات، وتعزيز القدرة على تطوير التشريعات والسياسات لمواكبة متغيرات ومتطلبات المستقبل، ودعم ثقافة الريادة في استشراف مستقبل القطاعات الاستراتيجية في الدولة.

وتشرف أكاديمية دبي للمستقبل على تطبيق البرنامج الذي يمتد لعام ونصف العام، ويتضمن ثلاثة مستويات مدة كل منها ستة أشهر، وتتيح للمنتسبين فرصة التدرّج من درجة «محلل مستقبلي» إلى «تنفيذي مستقبلي»، وبعدها إلى «استراتيجي مستقبلي».

وسيتم استخدام منهجية فريدة تتضمن إشراك المنتسبين في تطوير وتنفيذ البرنامج تدريجياً من المستوى الأول إلى الثالث، لتصل نسبة مساهمتهم إلى 90% في نهاية البرنامج.

ويستهدف البرنامج موظفي الجهات الحكومية في دبي على مستوى الإدارات الوسطى والعليا ممن لديهم خبرة أو تجربة سابقة في مجال تصميم وتنفيذ الاستراتيجيات أو القدرة على استشراف المستقبل.

وسيخضع الراغبون في الانتساب للبرنامج لتقييم شامل عبر الإنترنت، يتضمن استبياناً لتحديد الكفاءة ومنصة للاستشراف المباشر لتقييم تطلعات المشاركين في المستقبل، إضافة إلى إجراء مقابلات شخصية معهم لتقييم إمكانات المشاركين في مجال استشراف المستقبل.