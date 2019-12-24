البدء في تطوير 4 طرق رئيسية بـ 780 مليوناً خلال 2020

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: سيد زكي

كشف الدكتور المهندس عبد الله بن محمد بلحيف النعيمي، وزير تطوير البنية التحتية، عن بدء تطوير 4 طرق رئيسية خلال العام المقبل 2020، بكلفة إجمالية تتجاوز 780 مليون درهم، وتتضمن تطوير شارع الاتحاد الرابط بين إمارتي الشارقة ودبي، وشارع الذيد، وتطوير شارع الشيخ محمد بن زايد، وشارع الإمارات، وبمدة تنفيذ تقارب عامين ونصف العام.

وأكد الدكتور عبد الله النعيمي، خلال الإحاطة الإعلامية التي عقدها، أمس، أن الوزارة وضمن خطتها للأعوام 2017/‏‏ 2021، تستهدف تنفيذ 36 مشروعاً ضمن برنامجها الاستثماري، تتعلق بالقطاعات الأمنية والتعليمية والصحية، وأخرى خدمية، إضافة إلى الطرق الاتحادية والصيانة، بتكلفة تقديرية تصل إلى 10 مليارات درهم.

وتنقسم الموازنة إلى مشاريع تنفيذ وصيانة المباني الحكومية بكلفة 6.62 مليار درهم، وتنفيذ وصيانة طرق اتحادية بكلفة 3.38 مليار درهم، وتفصيلاً: تشمل 4 مشاريع تنفيذ طرق بكلفة تقديرية تصل إلى 780 مليون درهم، وإطلاق الجيل الجديد ل6 مراكز صحية ومستشفيات بكلفة تقديرية تصل إلى 350 مليون درهم، ومشاريع مبان أمنية بكلفة 525 مليون درهم، و5 مشاريع لمبان حكومية عامة بكلفة 152 مليون درهم.

كما أعلن الوزير عن إطلاق الجيل الجديد من المدارس ببناء 4 مشاريع لمدارس جديدة بكلفة إجمالية تتجاوز 600 مليون درهم، وتسع كل مدرسة ما يقارب 2500 طالب وطالبة.

تطوير الطرق

وكشف الوزير عن تفاصيل مشاريع الطرق الجديدة المقرر تنفيذها خلال 2020 منها تطوير شارع الإمارات، بكلفة 200 مليون درهم تقريباً، التقاطعات الأرضية والأنفاق، ورفع الطاقة الاستيعابية للطريق، بحيث يساهم في تحسين الربط والتواصل بين المجمعات الحضرية على جانبي الطريق، كما يخدم عملية انطلاق الرحلات من الساحل الشرقي لدولة الإمارات عبر شارع خورفكان.

كما لفت إلى أن الوزارة ستعمل خلال 2020 على بدء تطوير شارع الاتحاد الرابط بين إمارتي الشارقة ودبي، بكلفة تقديرية 230 مليون درهم، بين تقاطعي النهدة، والخلفاء الراشدين، ورفع الطاقة الاستيعابية للطريق بمعدل 3 الأف مركبة /‏ ساعة في كل اتجاه، بالإضافة إلى فصل الحركة البطيئة للمرور ضمن طريق خدمي مكون من حارتين بكل اتجاه وذلك لمسافة 2.5 كيلو متر في بداية إمارة الشارقة مع حدودها مع إمارة دبي.

وستعمل الوزارة على تطوير شارع الذيد بطول 30 كيلو متر، وسيتم توسعة الطريق إلى ثلاثة حارات، إضافة إلى إنشاء جسر جديد، بتكلفة تصل إلى 220 مليون درهم، ما يساهم في رفع طاقته الاستيعابية بمعدل 2000 مركبة / ساعة لكل اتجاه، كما سيتم تخصيص حارة إضافية للشاحنات.

وأضاف الوزير أنه ضمن مشاريع الطرق ستعمل الوزارة على تطوير شارع الشيخ محمد بن زايد بكلفة 130 مليون درهم، حيث ستشمل الأعمال تطوير جسرين على التقاطعات، ورفع الطاقة الاستيعابية، بحيث يساهم ذلك في رفع مستوى الخدمة من مستوى E إلى C، الأمر الذي يساهم في تقليل الازدحام المروري والحوادث المرورية، ورفع الطاقة الاستيعابية للطريق بنسبة 40%.

55 مشروعاً حيوياً

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وكشف بلحيف النعيمي عن إنجاز الوزارة 55 مشروعاً حيوياً خلال السنوات الخمس الماضية، بلغت قيمتها 4 مليارات، و520 مليون درهم، وتفصيلاً قال إن الوزارة انتهت من مشاريع أمنية بقيمة 574 مليوناً و500 ألف درهم، وأخرى تعليمية ب 394 مليون، فضلاً عن مشاريع صحية بقيمة مليار و297 مليون، وخدمية ب 65 مليون، بينما بلغت قيمة مشاريع الطرق الاتحادية التي انتهت الوزارة من تنفيذها ملياراً و135 مليون، وأخرى تتعلق بالصيانة وإضافات للطرق، ومبان وسدود بمليار و54 مليوناً.

وفي ما يتعلق بالطرق الاتحادية لفت إلى أن أطوال الطرق الاتحادية بلغت 771.5 كيلو متر، مشيراً إلى أن الوزارة قامت بتنفيذ 3205 عمليات صيانة تصحيحية للطرق الاتحادية خلال العام الجاري.

مشاريع قيد التنفيذ

ولفت إلى أن الوزارة تشرف حالياً على تنفيذ العديد من المشاريع الحيوية التي تخدم منظومة التنمية الشاملة في الدولة، وتساهم في دعم مسيرة البناء والتنمية، وتدعم مكانة الدولة ضمن مؤشرات التنافسية العالمية، وأبرزها، مشروع تطوير ورفع كفاءة واستكمال طريق مليحة من شارع الشيخ خليفة وطريق E99 وربطهما، المرحلة الأولى، حيث تبلغ تكلفة المشروع المتوقع الانتهاء منه خلال النصف الأول من العام المقبل 169 مليون درهم تقريباً.

كما تشرف على تطوير شارع الاتحاد المرحلة الأولى (تقاطع مسجد الشيخ زايد-عجمان)، حيث من المتوقع الانتهاء من المشروع خلال النصف الأول من العام 2020، وبكلفة 49 مليوناً و500 ألف درهم، وكذلك مشروع الطريق الاتحادي (E88) الشارقة -الذيد - مسافي (المرحلة الثانية - طريق البطائح)، المتوقع الانتهاء منه في الربع الثالث من العام المقبل، وبتكلفة تقديرية تصل إلى 82 مليون درهم.

رقم جديد في «جينيس»

ضمن إنجازاتها المتميزة سجلت وزارة تطوير البنية التحتية رقماً قياسياً جديداً ضمن موسوعة «جينيس» بإنجازها أكبر جسر فولاذي قوسي على مستوى العالم بطول 32.37 متر ضمن مشروع رأس الخيمة الدائري الذي أنجزته الوزارة مؤخراً، محطمة بذلك الرقم القياسي السابق والمسجل باسم بولندا والبالغ 26 متراً.