نتائج مذهلة في اليابان لتجربة خفض أيام العمل إلى 4 فقط

دبي - بواسطة محمد فارس © شركة مايكروسوفت الأمريكية شركة مايكروسوفت الأمريكية

كتب- وكالات:

كشفت شركة "مايكروسوفت" اليابان، أن تجربة خفض عدد أيام العمل الأسبوعية، حققت نتائج مذهلة، وزادت معدلات الإنتاج بنسبة 40%.

وحسب تقرير نشرته مؤخرا وكالة "بلومبرغ" الأمريكية، فإن تجربة خفض أيام العمل الأسبوعية إلى 4 أيام فقط، أدت إلى زيادة معدل المبيعات، التي يحققها الموظف بنسبة 40% مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي.

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وأضافت أن تلك التجربة جرت ضمن مبادرة "تحدي خيار العمل والحياة لصيف 2019"، وتضمنت عمل الموظفين 4 أيام فقط، خلال شهر أغسطس الماضي، كما تضمنت تقليل زمن الاجتماعات إلى 30 دقيقة بحد أقصى، وتشجيع الدردشة عبر الإنترنت بدلا من الحوارات المباشرة بين الموظفين.

وأعرب 92% من الموظفين، الذين شاركوا في التجربة عن شعورهم بالرضا عن فكرة العمل 4 أيام في الأسبوع.

المبادرة، التي أجرتها مايكروسوفت اليابان خلال الصيف الماضي، أدت إلى خفض استهلاك الكهرباء بنسبة 23% والحد من الأوراق المطبوعة بنسبة 59% مقارنة بشهر أغسطس 2018، وقالت الشركة إنها تعتزم إجراء تجربة أخرى مماثلة خلال الشتاء الحالي.