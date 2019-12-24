كتب- وكالات:
كشفت شركة "مايكروسوفت" اليابان، أن تجربة خفض عدد أيام العمل الأسبوعية، حققت نتائج مذهلة، وزادت معدلات الإنتاج بنسبة 40%.
وحسب تقرير نشرته مؤخرا وكالة "بلومبرغ" الأمريكية، فإن تجربة خفض أيام العمل الأسبوعية إلى 4 أيام فقط، أدت إلى زيادة معدل المبيعات، التي يحققها الموظف بنسبة 40% مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي.
وأضافت أن تلك التجربة جرت ضمن مبادرة "تحدي خيار العمل والحياة لصيف 2019"، وتضمنت عمل الموظفين 4 أيام فقط، خلال شهر أغسطس الماضي، كما تضمنت تقليل زمن الاجتماعات إلى 30 دقيقة بحد أقصى، وتشجيع الدردشة عبر الإنترنت بدلا من الحوارات المباشرة بين الموظفين.
وأعرب 92% من الموظفين، الذين شاركوا في التجربة عن شعورهم بالرضا عن فكرة العمل 4 أيام في الأسبوع.
المبادرة، التي أجرتها مايكروسوفت اليابان خلال الصيف الماضي، أدت إلى خفض استهلاك الكهرباء بنسبة 23% والحد من الأوراق المطبوعة بنسبة 59% مقارنة بشهر أغسطس 2018، وقالت الشركة إنها تعتزم إجراء تجربة أخرى مماثلة خلال الشتاء الحالي.
كانت هذه تفاصيل خبر نتائج مذهلة في اليابان لتجربة خفض أيام العمل إلى 4 فقط لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على MSN Saudi Arabia وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.