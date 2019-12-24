شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس حكومة المغرب يترأس اجتماع وكالة التنمية الرقمية فى دورته الثالثة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال رئيس وزراء المغرب سعد الدين العثمانى، أمس الاثنين، أن التحول الرقمى أصبح ضرورة قصوى وليس فقط خيارا لتحقيق التنمية ودخول مصاف الدول المتقدمة، موضحا أن الكثير من الدول دخلت فيه كليا ورصدت له إمكانيات بشرية ومادية كبيرة؛ إدراكا منها أنه سيكون أساس الاقتصاد فى المستقبل القريب.

جاء ذلك خلال ترأس العثمانى لاجتماع مجلس إدارة وكالة التنمية الرقمية المغربية فى دورته الثالثة، حيث أبرز اهتمام الحكومة بالقطاع الرقمى وتكنولوجيات الإعلام والاتصال، باعتباره من الوسائل التى لا بديل عنها للتنمية الشاملة للاقتصاد الوطنى.

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وأوضح رئيس الحكومة أن ما تقوم به الوكالة المغربية للتنمية الرقمية يأتى فى هذا السياق، باعتبار الوكالة أداة لتنفيذ استراتيجية الدولة فى مجال التنمية الرقمية وتشجيع نشر الوسائل الرقمية وتطوير استخدامها بين المواطنين.