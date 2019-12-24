شكرا لقرائتكم خبر عن إصابة سيدة فلسطينية وابنتها فى اعتداء للمستوطنين وسط الخليل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أصيبت سيدة فلسطينية وابنتها فى حى "تل الرميدة" بمدينة الخليل جنوب الضفة الغربية مساء الاثنين، فى اعتداء للمستوطنين.

وقالت جمعية الهلال الأحمر، فى بيان، إن طواقمها الطبية قدمت الإسعافات الأولية اللازمة للسيدة وابنتها، بعد إصابتهما جراء مهاجمتهما بغاز الفلفل من قبل أحد المستوطنين.

يشار إلى أن سكان حى تل الرميدة يتعرضون بصورة شبه يومية لاعتداءات المستوطنين المتطرفين الذين يقيمون فى البؤرة الاستيطانية المقامة فى الحى والمسماة "رمات يشاى"، وهى واحدة من بين خمس بؤر مقامة فى قلب الخليل والبلدة القديمة من المدينة.

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ويقع حى "تل الرميدة" غرب الحرم الإبراهيمى الشريف، ويعتبر مركز أول تجمع بشرى فى المدينة فى العصر البرونزى القديم "3200 – 2000 ق.م" حيث سكنها العرب الكنعانيون.

من ناحية أخرى، اعتقلت قوات الاحتلال، شابا من ذوى الاحتياجات الخاصة قرب الحرم الإبراهيمى الشريف فى الخليل، وأفادت مصادر أمنية فلسطينية بأن جنود الاحتلال المتمركزين فى محيط الحرم الإبراهيمى أوقفوا شابا من ذوى الاحتياجات الخاصة وقاموا بتفتيشه قبل أن يعتقلوه.