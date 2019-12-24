إيطاليا.. حقوق الإنسان تجلب انتقادات للعب "السوبر" في السعودية

روما/ الخليج 365

انتقدت أوساط رياضية وإعلامية بإيطاليا، تنظيم مباراة كأس السوبر الإيطالي في السعودية، بداعي استخدام الرياض لكرة القدم من أجل التغطية على انتهاكات حقوق الإنسان.

والأحد، استضاف ملعب جامعة الملك سعود في الرياض، مباراة السوبر بين فريقي "يوفنتوس" و"لاتسيو"، وانتهت بفوز الأخير بثلاث أهداف مقابل هدف لخصمه.

ووجه المشاركون في برنامج رياضي على قناة "RAI1" الإيطالية (حكومية)، قبل المباراة، انتقادات للسلطات السعودية، فيما يتعلق بحقوق الإنسان.

وأوضح المشاركون، أن السعودية ترغب عبر استضافة هذه المبارة، في التغطية على مقتل خاشقجي، ودورها في حرب اليمن، إضافةً إلى تضييقها على الحريات، وناشطات حقوق الإنسان، والوصول إلى المعلومة.

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وقال سكرتير نقابة العمال بقناة "RAI"، فيتّوريو دي ترباني، للأناضول، إن الاتحاد الإيطالي سيحصل على 21 مليون يورو، مقابل تنظيم 3 مباريات لكأس السوبر الإيطالي في السعودية.

وأضاف ترباني، أن الاتفاقية الموقعة بين الطرفين تنص على استضافة السعودية للمباريات الثلاث خلال 5 سنوات، اثنان منها جرى تنظيمها بالفعل.

وأوضح أن النقابة، طالبت الاتحاد، بعدم تنظيم مباراة السوبر في السعودية، خلال العام الماضي والحالي، مؤكدا رفضهم القاطع لتجديد الاتفاقية.

كما أفاد بأن "النظام السعودي يقوم بعملية تسويقية من أجل تلميع صورته في الخارح، عن طريق استخدام الرياضة".الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.