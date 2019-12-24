السعودية.. "التعليم" تحقق في امتحان ناقش سيرة الداعية سلمان العودة

الرياض/ الخليج 365

قررت وزارة التعليم السعودية، الإثنين، فتح تحقيق في امتحان ناقش سيرة الداعية الإسلامي الموقوف سلمان العودة.

وقالت المتحدثة باسم وزارة التعليم ابتسام الشهري، اليوم، عبر تويتر، إن "وزير التعليم وجه بالتحقيق بالموضوع، ورفع النتائج، وتم إشعار الجهات الأمنية المختصة لإكمال ما يلزم"، دون تفاصيل.

وأشارت إلى أن "معلم غير سعودي بمدرسة أهلية، طرح سؤال في ورقة عمل قبل أسبوعين تضمنت ذكر أحد الموقوفين أمنيا من ذوي الفكر المنحرف"، دون أن تذكر الاسم.

غير أن إعلاميين ومغردين سعوديين تداولوا اليوم، القرار وورقة امتحان للصف الثالث المتوسط، بنين، فيها شرح عن حياة العودة ونشأته ومؤلفاته، ويصفه بالمفكر وعالم الدين.

Advertisements

وفي نهاية الورقة، طرح واضح الامتحان أسئلة حول شخصية العودة وأهم أعماله وشهاداته العلمية التي حصل عليها.

والخميس قال عبد الله نجل العودة أن محكمة سعودية قررت البدء بسلسلة جديدة من جلسات المحاكمة بحق والده.

يُذكر أن المحكمة الجزائية أجلت آخر محاكمة للعودة في 27 من نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، إلى 30 يناير/كانون الثاني عام 2020.

وفي سبتمبر/ أيلول 2017، أوقفت السلطات السعودية دعاة بارزين، وناشطين في البلاد، أبرزهم: العودة وعوض القرني وعلي العمري، بتهم "الإرهاب والتآمر على الدولة"، وسط مطالب من شخصيات ومنظمات دولية وإسلامية بضرورة إطلاق سراحهم. الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.