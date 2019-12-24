إسرائيل تعيد توسيع منطقة الصيد البحري في غزة إلى 15 ميلا

غزة /محمد ماجد/ الخليج 365

قررت إسرائيل، الاثنين، إعادة توسيع منطقة الصيد في بحر قطاع غزة إلى مسافة 15 ميلا، بعد أن قلصتها الخميس الماضي، إلى 10 أميال.

وقال نزار عياش، نقيب الصيادين الفلسطينيين في قطاع غزة، في تصريح للأناضول، "إن إسرائيل أبلغتنا بقرار توسيع مساحة صيد الأسماك في قطاع غزة حتى 15 ميلا بحريا بدءا من الثلاثاء".

وأوضح أن مسافة الصيد المسموح بها تقتصر على 6 أميال بحرية شمالي غزة، وتزيد من ميناء غزة لمدينة رفح جنوب القطاع إلى 15 ميلًا .

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والخميس الماضي، قلّصت إسرائيل مسافة الصيد من ميناء غزة وحتّى شواطئ جنوبي القطاع من 15 ميلا بحريا إلى 10 أميال.

ويأتي القرار بعد سلسلة غارات شنّتها مقاتلات إسرائيلية، على موقع فلسطيني شمالي القطاع، عقب إعلان الجيش اعتراض نظام القبة الحديدية (المضاد للصواريخ)، لقذيفة أطلقت من غزة.

وعلى فترات متقاربة، تعلن إسرائيل زيادة أو تقليص مساحة صيد الأسماك قبالة شواطئ غزة.

ومنذ 13 عاما، تفرض إسرائيل حصارا متواصلا على أكثر من مليوني فلسطيني في غزة، ما أدى إلى تدهور أوضاعهم المعيشية والصحية.

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