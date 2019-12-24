احتفال بيروتي بأعياد الميلاد.. موائد احتجاجية عابرة للطائفية

بيروت/ ريا شرتوني/ الخليج 365

على طريقتهم الخاصة، احتفل المحتجون في ساحة الشهداء، وسط العاصمة اللبنانية بيروت، مساء الإثنين، بمناسبة أعياد الميلاد، التي تحتفل بها الطائفة المسيحية.

وأفادت مراسلة الخليج 365 بأن المحتجين أقاموا موائدًا، وشارك في تحضير وتقديم الطعام أكثر من 100 ناشط وناشطة.

وتهدف هذه المبادرة، وفق محتجين، إلى إحياء أجواء الأعياد، والتأكيد على أن الحراك الاحتجاجي عابر للطوائف والمذاهب، والتشديد على تمسك المحتجين بمطالبهم.

ويشهد لبنان، منذ 17 أكتوبر/ تشرين أول الماضي، احتجاجات أجبرت حكومة سعد الحريري على الاستقالة، في 29 من ذلك الشهر.

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وأقدم شباب من أنصار الحريري، رئيس حكومة تصريف الأعمال، الإثنين، على قطع طريق كورنيش المزرعة وطريق داخلية مؤدية إلى منطقة فردان غربي بيروت.

وأضرم عدد منهم النيران في مستوعبات نفايات في منطقة كورنيش المزرعة، رفضا لتكليف حسان دياب بتشكيل الحكومة المقبلة، والمطالبة بإعادة تكليف الحريري، الذي اعتذر عن عدم ترشحه.

وتتواصل مثل هذه الاحتجاجات منذ أيام، رغم دعوة الحريري أنصاره، أكثر من مرة، إلى التزام الهدوء وعدم الاحتجاج وقطع الطرقات.

ووعد دياب بتشكيل حكومة مصغرة من اختصاصيين، تلبية لمطلب المحتجين الراغبين بحكومة قادرة على معالجة الوضعين السياسي والاقتصادي، في بلد يعاني أسوأ أزمة اقتصادية منذ الحرب الأهلية بين 1975 و1990.

كما يطالب المحتجون باستعادة الأموال المنهوبة، ومحاسبة من يصفونهم بالفاسدين داخل السلطة، ورحيل بقية مكونات الطبقة الحاكمة، التي يتهمونها بالفساد والافتقار للكفاءة.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.