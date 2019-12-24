شكرا لقرائتكم خبر عن تعميم جديد من «الشؤون الإسلامية» بشأن إغلاق المعاهد القرآنية والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أصدرت وزارة الشؤون الإسلامية تعميماً جديداً بشأن عدم استئناف واعتماد دورات أو دبلومات جديدة بعد الفصل الدراسي الثاني لعام 1440هـ بالمعاهد القرآنية، حيث أكدت أن ذلك ليس من اختصاصها.

وأوضح التعميم أن ذلك يأتي استنادا للنظام الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (61) وتاريخ 18/2/1437، ولائحته التنفيذية والذي يخول وزارة العمل والتنمية الاجتماعية هذا الاختصاص وأن يكون ذلك وفق الأنظمة والتعليمات.