اكتشاف مرض خطير جديد يتسبب فيه التدخين

دبي - بواسطة محمد فارس © تدخين تدخين

كتب- وكالات:

كشفت دراسة علمية جديدة أن التدخين يساهم في تطور مرض انفصام الشخصية والاكتئاب، ما يساهم في زيادة خطر الإصابة بالاضطرابات العقلية.

الاستنتاج توصل إليه فريق من علماء الوراثة البريطانيين، ونُشرت دراستهم في مجلة الطب النفسي.

Advertisements

وحلل العلماء الحمض النووي لأكثر من نصف مليون شخص في المملكة المتحدة، واتضح أن الأشخاص الذين يعانون من مرض انفصام الشخصية والاكتئاب يدخنون بشكل ملحوظ أكثر من المشاركين الآخرين في التجربة العلمية.

وكان البريطانيون المصابون بإدمان النيكوتين أكثر عرضة للإصابة بمرض انفصام الشخصية، واحتمال إصابتهم بالاكتئاب المزمن أكثر من غير المدخنين بمقدار الضعف تقريبًا.

وحسب الدراسة فإن النيكوتين يعطل عمل السيروتونين والدوبامين، وهما من الهرمونات الأكثر أهمية في الدماغ، ويشاركان في تطور الفصام والاكتئاب.