شكرا لقرائتكم خبر عن «كراني»: موجة شديد البروة تبدأ على المناطق الشمالية غداً والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: توقع خبير الأرصاد، حسن كراني، أن تشهد المناطق الشمالية من المملكة بدءا من الغد الثلاثاء حالة قطبية شديدة البرودة. وقال كراني عبر حسابه الرسمي في “تويتر”: “بعون الله اعتبارا من نهار الغد ستكون المناطق الشمالية على موعد لاستقبال زائر قطبي شديد البرودة يتحرك تدريجيا في إتجاه الشرق ويغطي الشمال بصحبة حرارة صغرى تحت الصفر المئوي بـ 2_5 مئوية”. وأضاف حسن كراني، “أن الحالة الجوية تبلغ مداها في التحرك 29 ديسمبر بامتداده على الشرق، الوسط، الغرب” .

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