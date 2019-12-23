شكرا لقرائتكم خبر عن هل يحق للسجين الاستفادة من دعم «حساب المواطن»؟.. «البرنامج» يوضح والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

تفاعل برنامج حساب المواطن، مع استفسار أحد المستفيدين بشأن مدى إمكانية استفادة السجين من التسجيل من البرنامج والاستفادة من الدعم.

وأكد حساب المواطن، أن السجين لا يمكنه الاستفادة من الدعم بشكل دوري، مشيرا إلى أن من شروط الأهلية ألا يكون المستفيد سجينًا.

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يذكر أن البرنامج، أودع في وقت سابق، 2.6 مليار ريال مخصص دعم شهر ديسمبر للمستفيدين المكتملة طلباتهم، حيث بلغت نسبة المستفيدين المستوفين لمعايير الاستحقاق في هذه الدفعة 84% ليتجاوز عددهم الـ12.7 مليون مستفيد وتابع.

ويجب لاستيفاء شروط الأهلية في البرنامج أن يكون المسجل سعودي الجنسية، ويُستثنى من ذلك ابن وابنة المواطنة والزوج أو الزوجة غير السعودية وحاملو بطاقات التنقل، وأن يقيم المستفيد بشكل دائم داخل المملكة بحيث لا يقيم خارج المملكة لأكثر من 90 يوماً خلال الـ12 شهراً الماضية.

كما يشترط عدم تواجد المستفيد في أي من دور الإيواء الحكومية أو السجون، وتوافق البيانات المفصح عنها مع بيانات الجهات ذات العلاقة، فيما تعتمد معايير الاستحقاق على إجمالي دخل الأسرة وعدد أفرادها وأعمار التابعين إذا كانت أكبر أو أقل من 18 عاماً.