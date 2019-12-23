مفيش فايدة.. فيسبوك تعترف: نعرف مكانكم حتى لو أغلقتم خاصية تحديد الموقع

دبي - بواسطة محمد فارس © فيسبوك فيسبوك

كتب- وكالات:

فجرت شركة فيسبوك مفاجأة مدوية، باعترافها الصريح أن بإمكانها تحديد أماكن تواجد المستخدمين حتى بعد تعطيل خاصية تحديد الموقع.

الاعتراف جاء في رسالة رسمية وجهتها الشركة إلى مجلس الشيوخ الأمريكي وتم تداولها على نطاق واسع على وسائل التواصل الاجتماعي، واستعرضت في رسالتها الطرق التي تتيح لفيسبوك اكتشاف أماكن وجود الأشخاص بالرغم من تعطيلهم خاصية تحديد الموقع.

وبررت فيسبوك موقفها بأن معرفة موقع المستخدم تساعدها على عرض إعلانات للمحلات القريبة منه ومحاربة المتسللين وتنبيه المستخدمين عند الوصول إلى حساباتهم من مكان غير مألوف والحد من انتشار المعلومات الخاطئة.

وقال السيناتور جوش هاولي في تغريدة عبر حسابه على تويتر: لا يوجد خيار لإلغاء الاشتراك، ولهذا السبب يحتاج الكونجرس إلى اتخاذ إجراء ضد شركات التكنولوجيا الكبيرة، وفقا للبوابة العربية للأخبار التقنية.

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ووصف السيناتور كريستوفر كونز جهود فيسبوك بأنها غير كافية ومضللة منتقدًا استمرارها في جني الأموال من المعلومات الشخصية التي أوضح المستخدمون صراحة أنهم لا يريدون أن تحصل عليها فيسبوك.

وأضاف "تزعم فيسبوك أن المستخدمين يتحكمون في خصوصيتهم، لكن في الواقع، لم يتم حتى منح المستخدمين خيارًا لمنع الشركة من جمع معلومات موقعهم وتحقيق الدخل منها، ويستحق الشعب الأمريكي معرفة كيفية استخدام شركات التكنولوجيا لبياناته".

وقالت فيسبوك: إن الطرق التي تمكنها من معرفة موقع المستخدم تشمل ربطه بصورة مأخوذة في مكان معين أو تسجيل الوصول ضمن موقع معين مثل مطعم أثناء العشاء مع الأصدقاء أو متجر، كما قد يشارك الأشخاص عنوان المشتريات في قسم التسوق ضمن فيسبوك، أو تضمينه في معلومات ملفهم الشخصي.

وإلى جانب معلومات الموقع التي يشاركها المستخدمون في المنشورات، تمنح الأجهزة المتصلة بالإنترنت عناوين IP ويمكن بعد ذلك معرفة مكان المستخدم، حيث تتضمن هذه العناوين مواقع، حتى لو كان الموقع غير دقيق بعض الشيء عندما يتعلق الأمر بالأجهزة المحمولة المربوطة بخدمات الاتصالات التي قد تعرف فقط المدينة أو البلدة.