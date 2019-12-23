شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس وزراء السودان يعفى قيادات فى الخدمة المدنية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

أصدر رئيس مجلس الوزراء السوداني الدكتور عبد الله حمدوك، اليوم الاثنين، قرارا بإعفاء السفير عصام عوض أحمد متولي من وظيفة أمين عام جهاز تنظيم شئون السودانيين العاملين بالخارج.

ووجه القرار وزارات شؤون مجلس الوزراء، والمالية والتخطيط الاقتصادي، والعمل والتنمية الاجتماعية، والجهات المعنية الأخرى بإتخاذ إجراءات التنفيذ.

كما أصدر الدكتور عبد الله حمدوك، بناء على توصية وزير شئون مجلس الوزراء، السفير عمر مانيس، قرارا بإعفاء عبدالعظيم عوض، من وظيفة أمين عام المجلس القومي للصحافة والمطبوعات.

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ووجه القرار وزارة شؤون مجلس الوزراء، والمجلس القومي للصحافة والمطبوعات، ووزارة العمل والتنمية الاجتماعية، والجهات المعنية الأخرى بإتخاذ إجراءات التنفيذ.

كما أصدر حمدوك، بناء على توصية وزير الري والموارد المائية السوداني، ياسر عباس، قرارا بإعفاء رحمة الله محمد موسى من وظيفة

وكيل الري بوزارة الموارد المائية والري والكهرباء، وتعيين المهندس ضو البيت عبدالرحمن منصور، وكيلا لوزارة الري والموارد المائية.

ووجه القرار وزارات المالية والتخطيط الاقتصادي، والري والموارد المائية، والعمل والتنمية الاجتماعية، والجهات المعنية الأخرى إتخاذ إجراءات التنفيذ.