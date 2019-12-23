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شكرا لقرائتكم خبر عن خليجيون يكشفون أزمات تركيا: أردوغان دخل فى توتر سياسى مع الشرق والغرب والان مع تفاصيل الخبر
تغريدة خالد الزعتر
وقال الكاتب السعودى، فى تغريدة له عبر حسابه الشخصى على "تويتر"، إن بوادر أزمة تعيشها العلاقة بين تركيا وروسيا على خلفية ملف ليبيا ، فموسكو تشكك في إتفاقية أنقره وحكومة الوفاق وأردوغان يقول ان بلاده لا يمكنها البقاء صامتة تجاه دعم روسيا الجيش الليبي ، المهم الخاسر هي أنقره التي ليس من مصلحتها فتح جبهة توتر جديده بجانب الجبهة الغربية.
وقال الكاتب الكويتى، فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، إن علاقات تركيا متوترة مع دول الاتحاد الأوروبى ومع مصر واليونان ودول الخليج باستثناء قطر، مشيرا إلى أن السياسة التركية الخارجية تعيش حالة من حالات التخبط الشديد بسبب ممارسات أردوغان.
ولفت مساعد العنزى، إلى أن هناك عدم ثقة فى السياسة التركية وذلك مع الدول المحيطة بها بسبب تصريحات أردوغان، موضحا أن الرئيس التركى يحاول أن يصدر مشاكله الداخلية إلى الخارج وأن يخدع الداخل من خلال النفوذ الخارجى للهروب من الأزمات التى تحاصر أنقرة.
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