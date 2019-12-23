شكرا لقرائتكم خبر عن خليجيون يكشفون أزمات تركيا: أردوغان دخل فى توتر سياسى مع الشرق والغرب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد خالد الزعتر، الكاتب السعودى، أن تركيا بسياسات أردوغان فتحت جبهات عديدة من التوتر السياسى مع الشرق والغرب، وأزمات اقتصادية متصاعدة، وأن السمعة التركية أصبحت ملطخة بدعم الإرهاب، مشيرا إلى أن الحالة التركية أصبحت بين خيارين لا ثالث لهما إما الانهيار وإما تغيير الطبقة السياسية تغييراً جذرى.



تغريدة خالد الزعتر

وقال الكاتب السعودى، فى تغريدة له عبر حسابه الشخصى على "تويتر"، إن بوادر أزمة تعيشها العلاقة بين تركيا وروسيا على خلفية ملف ليبيا ، فموسكو تشكك في إتفاقية أنقره وحكومة الوفاق وأردوغان يقول ان بلاده لا يمكنها البقاء صامتة تجاه دعم روسيا الجيش الليبي ، المهم الخاسر هي أنقره التي ليس من مصلحتها فتح جبهة توتر جديده بجانب الجبهة الغربية.

من جانبه أكد مساعد العنزى، الكاتب الكويتى، أن تصريحات الرئيس التركى رجب طيب أردوغان العدوانية لا تنطلى إلا على أنصاره فقط، مشيرا إلى أن تركيا على صعيد العلاقات الخارجية بدأت تنحصر بشكل كبير خاصة فى محيطها الإقليمى .

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وقال الكاتب الكويتى، فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، إن علاقات تركيا متوترة مع دول الاتحاد الأوروبى ومع مصر واليونان ودول الخليج باستثناء قطر، مشيرا إلى أن السياسة التركية الخارجية تعيش حالة من حالات التخبط الشديد بسبب ممارسات أردوغان.

ولفت مساعد العنزى، إلى أن هناك عدم ثقة فى السياسة التركية وذلك مع الدول المحيطة بها بسبب تصريحات أردوغان، موضحا أن الرئيس التركى يحاول أن يصدر مشاكله الداخلية إلى الخارج وأن يخدع الداخل من خلال النفوذ الخارجى للهروب من الأزمات التى تحاصر أنقرة.