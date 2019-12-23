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شكرا لقرائتكم خبر عن خليجيون يكشفون مخطط الدوحة وأنقرة لنشر الفوضى فى المنطقة العربية والان مع تفاصيل الخبر
فى هذا السياق أكد أمجد طه، الرئيس الإقليمى للمركز البريطانى لدراسات الشرق الأوسط، أن تركيا وقطر يجهزان حملات تحريضية ضد المملكة العربية السعودية.
وقال الرئيس الإقليمي للمركز البريطاني لدراسات الشرق الأوسط فى تغريدة له عبر حسابه الشخصى على "تويتر"، إنه بعد ساعات سيقوم الأعداء في قطر وتركيا بمهاجمة السعودية ضمن مخطط أنقرة والدوحة لنشر الفوضى.
تغريدة أمجد طه
فيما أكد الإعلامى السعودى محمد الشقاء، أن هناك عدة أسباب تدفع قناة الجزيرة القطرية لتبرير محاولات الرئيس التركى رجب طيب أردوغان للتدخل فى الشؤون الليبية، خاصة بعد إعلان أردوغان استعداده لإرسال جنود إلى ليبيا.
وقال الإعلامى السعودى، فى تصريح لـ"الخليج 365"، إن هناك مصالح مشتركة بين تركيا وقطر لمواصلة تدمير ما بقى من ليبيا ورجالاتها الأوفياء الذين يدافعون عن عروبة وأرض وكرامة ليبيا.
وتابع محمد الشقاء: من دمر وزعزع ليبيا في البداية سنجد أنها قطر الحليفة اليوم لتركيا التي تقوم بذات الدور والذى تدعمه آلة الحرب الإعلامية الجزيرة.
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